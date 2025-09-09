الأربعاء 10 سبتمبر 2025
بدر عبدالعاطي يعلن التوصل لاتفاق بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون المشترك

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي، فيتو

أعلن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، عن التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتضمن استئناف التعاون المشترك، مشددًا على أن القاهرة تتابع عن قرب هذا التطور الذي يفتح الباب أمام فرص جديدة لخفض التوتر في المنطقة.

دعم خفض التصعيد ونزع السلاح النووي

وأكد الوزير، أن مصر تشدد على أهمية خفض التصعيد في الشرق الأوسط، مع ضرورة العمل على نزع السلاح النووي من المنطقة لضمان الأمن والاستقرار الجماعي.

عودة إيران للمفاوضات

وأوضح “عبد العاطي” خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن لدى إيران رغبة في العودة إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تقريب وجهات النظر بين طهران والدول الأوروبية لدعم الحلول الدبلوماسية.

حلول بعيدة عن القوة

وشدد على أن قضايا المنطقة يجب أن تُحل "بعيدًا عن غطرسة القوة"، مؤكدًا التزام مصر بدورها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

غزة والعدوان على قطر

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، جدد الوزير إدانة مصر لـ العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، واصفًا إياه بـ"العمل الإجرامي" الذي يهدد الأمن والاستقرار. كما أكد أن القاهرة تواصل جهودها لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مضيفًا أن "الغطرسة الإسرائيلية لن تحقق الأمن".

