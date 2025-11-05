وزير الخارجية: ملتزمون باتفاقية السلام ما دام التزم بها الطرف الإسرائيلي (فيديو)

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر دولة كبرى تحترم التزاماتها ومعاهداتها الدولية، مشددًا على أن أي ادعاءات تتحدث عن خرق القاهرة لـ اتفاقية السلام مع إسرائيل هي محض أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

القاهرة أبلغت واشنطن بموقفها الرسمي

وأوضح الوزير، خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”، أن الجانب الأمريكي والغربي تم إبلاغه رسميًّا بموقف مصر الواضح من هذه الادعاءات، مؤكدًا أن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا باتفاقية السلام ما دام التزم بها الطرف الإسرائيلي.

مصر تدافع عن سيادتها وتحترم معاهداتها

وشدد عبد العاطي على أن القاهرة لا تقبل التشكيك في التزامها بالقانون الدولي أو اتفاقياتها الثنائية، مشيرًا إلى أن ما يثار من مزاعم في بعض التقارير الإعلامية أو السياسية يهدف إلى تشويه صورة مصر ودورها الإقليمي المتوازن.

رسالة واضحة للمجتمع الدولي

وختم وزير الخارجية بالتأكيد على أن موقف مصر راسخ وواضح: احترام السلام، والدفاع عن السيادة الوطنية، والتمسك بالشرعية الدولية كأساس للاستقرار في المنطقة.

