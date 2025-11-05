الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: ملتزمون باتفاقية السلام ما دام التزم بها الطرف الإسرائيلي (فيديو)

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر دولة كبرى تحترم التزاماتها ومعاهداتها الدولية، مشددًا على أن أي ادعاءات تتحدث عن خرق القاهرة لـ اتفاقية السلام مع إسرائيل هي محض أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

 

القاهرة أبلغت واشنطن بموقفها الرسمي

وأوضح الوزير، خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”، أن الجانب الأمريكي والغربي تم إبلاغه رسميًّا بموقف مصر الواضح من هذه الادعاءات، مؤكدًا أن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا باتفاقية السلام ما دام التزم بها الطرف الإسرائيلي.

مصر تدافع عن سيادتها وتحترم معاهداتها

وشدد عبد العاطي على أن القاهرة لا تقبل التشكيك في التزامها بالقانون الدولي أو اتفاقياتها الثنائية، مشيرًا إلى أن ما يثار من مزاعم في بعض التقارير الإعلامية أو السياسية يهدف إلى تشويه صورة مصر ودورها الإقليمي المتوازن.

رسالة واضحة للمجتمع الدولي

وختم وزير الخارجية بالتأكيد على أن موقف مصر راسخ وواضح: احترام السلام، والدفاع عن السيادة الوطنية، والتمسك بالشرعية الدولية كأساس للاستقرار في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية معاهدة السلام إسرائيل أمريكا بدر عبد العاطي شريف عامر اتفاقية السلام

مواد متعلقة

وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لرفع الأنقاض والبحث عن الجثامين في غزة

وزير الخارجية: صياغة مشروع قرار لتحصين اتفاق شرم الشيخ أمام مجلس الأمن

خبير استراتيجي: تجميد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل يوسع الصراع بالمنطقة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

خبير لوائح: قرار إيقاف قيد الزمالك نهائي ومستحقات فرجاني ساسي وصلت إلى مبلغ خيالي

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

بفستان الفرح، أحلام توجه رسالة إلى آمال ماهر بعد زواجها من رجل أعمال شهير

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الركوع في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والشعور بالسعادة

آراء العلماء في حكم الوضوء لمن أكل لحوم الإبل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads