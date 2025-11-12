ضبط مالك مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة لإنتاج مطبوعات تجارية مخالفة لقانون الملكية الفكرية

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، لقيامها بطباعة مطبوعات تجارية بدون تفويض أو إذن من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

تفاصيل الواقعة

أوضحت التحريات أن المطبعة قامت بطباعة العديد من المطبوعات التجارية الخاصة بمنتجات العناية الصحية والأدوية، دون الحصول على أي أوامر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق، وذلك بغرض تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

الضبط والمواجهة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المطبعة وضبط مالكها وبحوزته 11 ألف مطبوع تجاري مخالف للقانون، وقد أقر بقيامه بهذه المخالفات عن عمد لتحقيق الربح المادي.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك المطبعة، تمهيدًا لتقديمه للعدالة، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية حقوق الملكية الفكرية وملاحقة المتعدين على القوانين.

