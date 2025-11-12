التحذير من كارثة بالإسكندرية، عقار مهجور وآيل للسقوط يهدد الأرواح وينذر بكارثة (فيديو)

18 حجم الخط

عقار آيل للسقوط في الإسكندرية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا، لعقار مهجور وآيل للسقوط على الطريق الرئيسي في حي غرب الإسكندرية، حيث يظهر العقار وقد تحطمت وانهارت بعض أجزائه، ما يشير لإمكانية حدوث كارثة بسبب انهيار العقار.

كارثة في حي غرب الإسكندرية

ووجه قاطنو حى غرب الإسكندرية استغاثة لمحافظ الإسكندرية بشأن كارثة عقار الأسكندرية، ووصفوه بأنه "قنبلة موقوتة في قلب الإسكندرية"، وخاصة في حي مينا البصل، محذرين من وقوع كارثة محققة، وقائلين: "الوقت ينفذ!".

وأكد النشطاء أن العقار المهجور يمثل خطرًا داهمًا، ويقع في شارع ابن طولون عقار رقم 25 شارع مينا البصل، واصفين العقار بأنه "مهجور وآيل للسقوط بالكامل، وتتساقط أجزاؤه يوميًا على المارة، ويقع مباشرة على طريق عمومي وحيوي (طريق محطة مصر)، يشهد كثافة مرورية 24 ساعة.

عقار مهجور ينذر بكارثة في الإسكندرية، فيتو



وأكد قاطنو حي غرب الإسكندرية "حي منيا البصل" بأنهم أمام كارثة وشيكة، متخوفين من لحظة انهيار العقار الذي يمكن أن يسبب انهياره خطرًا داهمًا على السيارات وأرواح الناس التي تمر بالطريق الحيوي، التي يمكن أن يفقدوا أرواحهم، نتيجة الانهيار المفاجىء.

وطالب سكان الإسكندرية بسرعة تدخل المسئولين لإصدار قرار الإزالة الفورية للعقار، وتأمين أرواح المواطنين وحماية الطريق العام.

التحذير من حدوث انهيار مفاجئ لعقار الإسكندرية

كما حذر النشطاء من حدوث انهيار مفاجئ لعقار الإسكندرية، الذي تتساقط أجزاء منه يوميًا، مطالبين بالتدخل العاجل للمسئولين لمنع وقوع كارثة في الإسكندرية.

جدير بالذكر أن تكشف الكشوف الرسمية في كثير من المحافظات عن آلاف العقارات الآيلة للسقوط، بعضها صدر له أكثر من قرار إزالة أو ترميم، لكنّ هذه القرارات لم تتجاوز حدود الأوراق. وبينما تراوح الملفات مكانها في الأدراج، تتساقط الأرواح تحت أنقاض المنازل المنهارة، لتتكرر المآسي بصور تكاد تكون متطابقة.

وتقف الإسكندرية المدينة العريقة التي جمعت بين التاريخ والبحر والحضارة، شاهدة على أزمة عمرها أكثر من نصف قرن. هنا، حيث 26 ألف عقار آيل للسقوط، تتمايل الجدران المتهالكة، تتساقط الشرفات المتصدعة، وتتشقق الأسقف تحت وطأة الزمن، ليبقى المشهد اليومي مزيجًا من الخطر والتحدي.

جدير بالذكر أن هناك العديد من العقارات مهددة بالانهيار في محافظة الإسكندرية، حيث يعيش عشرات الآلاف من سكان المحافظة على حافة الخطر، بسبب المباني الآيلة للسقوط، والتي تنهار أجزاء منها أو كلها يوميًا، ما ينبيء بكارثة.

تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود أكثر من 134 ألف قرار إزالة للعقارات المخالفة أو المهددة في الإسكندرية، بينها ما يزيد عن 2,400 قرار لم يتم تنفيذه حتى الآن، رغم صدورها منذ سنوات.

ومنذ 2011 صدرت عشرات الآلاف من القرارات، لكن التنفيذ لا يزال شكليًا، لا يمثل إلا قطرة في بحر الأزمة، بحسب مسئولين بالمجلس المحلي للمحافظة.

