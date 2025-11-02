الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

في حملة مشتركة، التعليم وحي غرب الإسكندرية يغلقان 4 مراكز تعليمية خاصة

غلق سناتر تعليمية
غلق سناتر تعليمية بالإسكندرية، فيتو

نفذ حي غرب الإسكندرية بالتعاون مع إدارة غرب التعليمية حملة مكبرة مشتركة على المراكز التعليمية والسناتر شملت منطقة مينا البصل، وذلك بناء توجيهات  الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد ومدير المديرية  بتكثيف حملات ضبط مراكز الدروس الخصوصية والسناتر، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة واللازمة حيال المقرات التي تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

 

حملة مشتركة لغلق السناتر 

وجاءت الحملة بقيادة زينب السيد رئيس الحي، ومحمد سليمان مدير عام إدارة غرب التعليمية،  وسيم جاد وكيل الادارة والاتصال السياسي والمتابعة الميدانية ورخص المحلات واشغال الطريق بالحي

تشميع سناتر غير مرخصة 

واسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٤ مركز للدروس الخصوصية والسناتر وذلك بمنطقة مينا البصل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأهابت رئاسة حي غرب، وإدارة غرب التعليمية  بضروره الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة لعمل مثل الأماكن  لذلك مع التأكيد علي استمرار عمل الاحياء بكافة امكانيتها في خدمة المواطن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غلق السناتر التعليمية اخبار حى غرب بالاسكندرية إدارة غرب التعليمية بالإسكندرية أخبار محافظة الأسكندرية

مواد متعلقة

احتفالات كرنفالية بالاأعلام المصرية فى الإسكندرية بافتتاح المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

النواب يوافق على قرض بـ4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

ضحكوا على الناس، علاء مبارك يكشف سر صورته وشقيقه جمال في حفل افتتاح المتحف الكبير

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

إدمان الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، موضوع خطبة الجمعة القادمة

في ذكرى رحيله، الدكتور محمد المسير عالم حمل همّ الدعوة بعقل المفكر وقلب المربي

المزيد
الجريدة الرسمية