في حملة مشتركة، التعليم وحي غرب الإسكندرية يغلقان 4 مراكز تعليمية خاصة

نفذ حي غرب الإسكندرية بالتعاون مع إدارة غرب التعليمية حملة مكبرة مشتركة على المراكز التعليمية والسناتر شملت منطقة مينا البصل، وذلك بناء توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد ومدير المديرية بتكثيف حملات ضبط مراكز الدروس الخصوصية والسناتر، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة واللازمة حيال المقرات التي تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

حملة مشتركة لغلق السناتر

وجاءت الحملة بقيادة زينب السيد رئيس الحي، ومحمد سليمان مدير عام إدارة غرب التعليمية، وسيم جاد وكيل الادارة والاتصال السياسي والمتابعة الميدانية ورخص المحلات واشغال الطريق بالحي

تشميع سناتر غير مرخصة

واسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٤ مركز للدروس الخصوصية والسناتر وذلك بمنطقة مينا البصل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأهابت رئاسة حي غرب، وإدارة غرب التعليمية بضروره الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة لعمل مثل الأماكن لذلك مع التأكيد علي استمرار عمل الاحياء بكافة امكانيتها في خدمة المواطن

