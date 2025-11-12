التضامن: 1.85 مليون مستفيد من تكافل وكرامة بدعم سنوي يتجاوز 23 مليار جنيه

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ منظومة مالية استراتيجية شاملة للتمكين الاقتصادي، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الشريكة، من أجل تحقيق الدمج المالي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وفتح آفاق جديدة نحو الاستقلال الاقتصادي للأسر المستفيدة من برامج الدعم.

وأوضحت الوزيرة في كلمتها في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية المنعقد اليوم في العاصمة الإدارية، أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي ترتكز على أكثر من 12 بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسعى لتوسيع نطاق الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للمواطنين، من خلال 97 فرعًا و4200 نقطة خدمة منتشرة في مختلف المحافظات.

تكافل وكرامة حجر الأساس في بناء منظومة الحماية الاجتماعية في مصر

وأضافت أن الوزارة درست تجارب دولية ناجحة في مجال التمكين الاقتصادي، منها تجربة بنك "جرامين" في بنغلاديش، إلى جانب تجارب مماثلة في الهند، وألمانيا، وباكستان، وموريتانيا، للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز فرص العمل والإنتاج.

وتناولت الدكتورة مايا مرسي محور "تكافل وكرامة" باعتباره حجر الأساس في بناء منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرة إلى أن البرنامج يغطي دورة حياة المواطن منذ الطفولة المبكرة وحتى الشيخوخة، ويشمل دعمًا نقديًا مباشرًا وخدمات صحية وتعليمية للأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من برنامج كرامة من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بلغ أكثر من 1.29 مليون مستفيد بإجمالي دعم سنوي يتجاوز 13.7 مليار جنيه، فيما يستفيد من برنامج تكافل نحو 559 ألف أسرة بإجمالي دعم سنوي يقارب 9.5 مليار جنيه.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، من خلال مساعدات موجهة للعلاج والتأهيل، ودعم تكافؤ الفرص التعليمية لدمج الطلاب في المدارس والجامعات، إضافة إلى برامج التدريب والتشغيل للنساء والشباب.

وأكدت مرسي أن الدولة تواصل توسيع شبكات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، في إطار رؤية مصر 2030، لضمان حياة كريمة لكل مواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

