يعاني منه 80 مليون شخص، الصحة العالمية تكشف علاقة مصر بمرض خطير يصيب بالعمى

مرض التراخوما في مصر، كشفت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، عن خلو مصر من مرض في العيون، يصيب الإنسان بالعمي، لتصبح مصر الدولة رقم 7 في إقليم شرق المتوسط، التي تحقق هذا الإنجاز، والبلد الـ27 على مستوى العالم التي تتخلص من المرض المسبب للعمى، في دول العالم.

مديرة الصحة العالمية تكشف خلو مصر من مرض يصيب بالعمى

وقالت الدكتورة حنان بلخي، في تغريدة لها عبر منصة "أكس"، في رسالة وجهتها لمصر: "أتقدم بالتهنئة إلى مصر على النجاح في التخلص من التراخوما، بوصفها مشكلة صحية عامة"

وأضافت حنان بلخي: "والتراخوما مرضٌ يصيب العين ويمكن أن يؤدي إلى العمى أو ضعف البصر. إن هذا الإنجاز ثمرة سنوات من التفاني والجهود الدؤوبة التي تبذلها المجتمعات المحلية والعاملين الصحيين والشركاء".

وقالت حنان بلخي: "واليوم، تقدم مصر مثالًا حيًّا لما يمكن أن تحققه العزيمة".



وقامت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لـمنظمة الصحة العالمية، بتسليم شهادة خلو مصر من مرض الرمد الحبيبي "التراخوما"، إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، المنعقد تحت تحت شعار: "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

عدوى التراخوما تصيب الإنسان بالعمى

الجدير بالذكر أن التراخوما أو "التراكوما" من الأمراض المعدية، التي تصيب العين، وتسببها بكتيريا الكلاميديا التراخومية، التي تسبب عدوى خشونة في السطح الداخلي للجفون، ويمكن أن تؤدي هذا الخشونة إلى ألم في العينين، وانهيار السطح الخارجي أو قرنية العينين، وتؤدي إلى العمى في النهاية.

ويمكن أن تؤدي عدوى التراخوما المتكررة، غير المعالجة، إلى شكل من أشكال العمى الدائم عندما تتجه الجفون إلى الداخل.

ويؤكد الأطباء أن البكتيريا المسببة للمرض تنتشر عن طريق الاتصال المباشر وغير المباشر بعيني الشخص المصاب أو أنفه، ويشمل الاتصال غير المباشر الملابس أو الذباب الذي لامس عيني الشخص المصاب أو أنفه، وينشر الأطفال المرض أكثر من البالغين، كما أن سوء الصرف الصحي وظروف المعيشة المزدحمة وعدم كفاية المياه النظيفة والمراحيض تزيد من انتشار المرض.

ويذكر أن الإصابة بمرض التراخوما ينتشر عالميًا، ويعاني نحو 80 مليون شخصًا من عدوى نشطة تسبب الإصابة بهذا المرض، وفي بعض المناطق، يتم الإصابة بالعدوى لما يصل من 60 إلى 90% من الأطفال.

ومن بين البالغين، يصيب النساء أكثر من الرجال، ويرجع ذلك على الأرجح إلى اتصالهم الوثيق بالأطفال.

ويسبب المرض ضعف البصر لدى 2.2 مليون شخص، منهم 1.2 مليون مصاب بالعمى التام، وتُعد التراخوما مشكلة صحية عامة في 38 دولة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية وأستراليا، وهناك 103 مليون شخص معرضون للخطر، نتيجة الإصابة بالتراخوما، الذي ينتمي إلى مجموعة من الأمراض تُعرف باسم أمراض المناطق الاستوائية المهملة.



