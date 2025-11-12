المشدد 10 سنوات لعاملين لاتجارهما في المخدرات بالقليوبية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاملين لاتجارهما في الحشيش والترامادول بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهمين «ريمون.س.م» - ٣٧ سنة - عامل - العنوان / ۸ ش الازهار بيجام شبرا الخيمة أول القليوبية، و«أحمد.ي.س» - ٤٣ سنة - عامل - العنوان ٤١ أحمد العطار ارض الحافي القليوبية، في القضية رقم ۱۰۰۰۳ لسنة ۲۰۲٥ قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٣٤٥ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٣٠/ ٥ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرزا جوهرین مخدربين (حشيش - ترامادول ) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

