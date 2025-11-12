تموين القليوبية يحرر 131 مخالفة ويضبط سلعا فاسدة تهدد صحة المواطنين

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فيالقليوبية برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وتمكنت الحملات من تحرير 131 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار.

كما كشفت الحملات عن ضبط كميات ضخمة من السلع غير الصالحة ومجهولة المصدر، بينها 1300 كيلو جرام دواجن فاسدة و25 كجم لحوم وكبدة مجهولة المصدر في حي شرق شبرا الخيمة، إضافة إلى 8200 كيس سكر ناقص الوزن و648 زجاجة زيت طعام بدون مستندات بمدينة طوخ، كما تم ضبط منظفات ومساحيق الغسيل مجهولة المصدر.

