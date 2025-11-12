الأربعاء 12 نوفمبر 2025
نائب محافظ القليوبية تقود حملة لرفع الإشغالات بشبرا الخيمة

 قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة ميدانية موسعة لرفع الإشغالات بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الجهود الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث شكاوى وطلبات المواطنين

محافظ القليوبية يبحث مع وفد تيدا الصينية مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

 رفع  20 طن من المخلفات

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 20 طن من المخلفات، وإزالة ومصادرة 12 عربة كارو، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى النظافة العامة.

جاءت الحملة بمشاركة اللواء محمد السعيد نائب مدير الأمن للقطاع الجنوبي، والدكتورة سلوى أبوالعينين رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء تامر أبو الغيط رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والعميد محمود فيصل مدير شرطة المرافق.

