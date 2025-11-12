مدير تعليم القليوبية يتابع فعاليات "لمحات من الهند"

18 حجم الخط

تابع مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فعاليات مسابقة "لمحات من الهند" بمدرسة طوخ الخاصة التابعة لإدارة طوخ التعليمية في إطار تعزيز التبادل الثقافي والفني بين مصر والهند.

ورافق مدير المديرية خلال الجولة تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وتُقام المسابقة تحت إشراف ومتابعة وافي الشرقاوي موجه عام التربية الفنية بالمديرية.

كما حضر الفعالية ممثل السفارة الهندية بالقاهرة، إلى جانب الأستاذ الصياد عبد العزيز مدير إدارة طوخ التعليمية، والأستاذ إيهاب سالم مدير المركز الاستكشافي ببنها.

وأشاد الأستاذ مصطفى عبده بالتنظيم المتميز للمسابقة وبالجهود المبذولة لتعريف الطلاب بالثقافة الهندية الغنية، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تسهم في بناء جسور التواصل بين الحضارات وتعزز قيم الإبداع والانفتاح الثقافي لدى الطلاب.

من جانبه، أعرب ممثل السفارة الهندية عن سعادته بالمشاركة في الفعالية وبما لمسه من حفاوة واستقبال مميز، مشيدًا بالمستوى الفني الرفيع للأعمال الطلابية المشاركة.

وأكد مدير تعليم القليوبية في ختام كلمته أهمية استمرار هذه المبادرات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والهند، مشيدًا بما قدمه الطلاب من أعمال فنية مبدعة استوحوا فيها جماليات ورموز الثقافة الهندية.

