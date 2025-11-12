انقلاب سيارة نقل "خلط خرسانة" على طريق طنطا (فيديو)

18 حجم الخط

شهد طريق السنطة – طنطا بمحافظة الغربية اليوم حادث انقلاب سيارة نقل "خلط خرسانة" عقب اصطدامها بالحاجز الخرساني بمدخل مدينة السنطة، مما أدى إلى تعطل جزئي في حركة المرور بالمنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من مأمور مركز السنطة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل خرسانة جاهزة إثر فقدان قائدها السيطرة عليها واصطدامها بالحاجز الخرساني.

على الفور انتقلت الدكتورة منى صالح رئيس مدينة السنطة، والأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بونش لرفع السيارة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتبين إصابة سائق السيارة وتم نقله للمستشفى العام.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.