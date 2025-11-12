الأربعاء 12 نوفمبر 2025
انقلاب سيارة نقل "خلط خرسانة" على طريق طنطا (فيديو)

بعد اصطدامها بالحاجز
بعد اصطدامها بالحاجز الخرساني، انقلاب سيارة نقل "خلط خرسانة"
شهد طريق السنطة – طنطا بمحافظة الغربية اليوم حادث انقلاب سيارة نقل "خلط خرسانة" عقب اصطدامها بالحاجز الخرساني بمدخل مدينة السنطة، مما أدى إلى تعطل جزئي في حركة المرور بالمنطقة.

محافظ الغربية يتابع حادث انهيار سقف مصنع على العمال بالمحلة ويزور المصابين بالمستشفى (صور)

التضامن تسلم جامعة طنطا طابعة "برايل" وتدعم مشروعات الطالب المنتج

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من مأمور مركز السنطة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل خرسانة جاهزة إثر فقدان قائدها السيطرة عليها واصطدامها بالحاجز الخرساني.

على الفور انتقلت الدكتورة منى صالح رئيس مدينة السنطة، والأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بونش لرفع السيارة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتبين إصابة سائق السيارة وتم نقله للمستشفى العام.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

