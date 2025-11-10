الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية: دعم الفلاح أولوية، ونسعى لتعميم الميكنة الحديثة لخدمة الزراعة وتوفيرها بالتقسيط

محافظ الغربية: نسعى
محافظ الغربية: نسعى لتعميم الميكنة الحديثة، فيتو
18 حجم الخط

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم وفد الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية إحدى شركات البنك الزراعي المصري؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في دعم الفلاحين والمزارعين بمحافظة الغربية، وتوسيع مجالات الاستفادة من الميكنة الزراعية الحديثة والمنتجات والخدمات الزراعية التي تقدمها الشركة.

استجابة لشكاوى الأهالي، محافظ الغربية في جولة مفاجئة بمستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي

ترقية 14 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 22 مدرسا بجامعة طنطا

 وذلك بحضور المهندس عبد السلام البغدادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، ومنتصر الأبجيجي المدير التنفيذي للشركة.

وخلال اللقاء، استعرض وفد الشركة تفاصيل المعرض الذي تنظمه الشركة بمحافظة الغربية، والذي يتضمن عرضًا متكاملًا لمجموعة من المعدات والآلات الزراعية الحديثة والأسمدة والمخصبات والتقاوي عالية الجودة بهدف دعم الفلاح، وتقديم حلول متطورة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي بالمحافظة. 

كما تم استعراض آلية توفير الميكنة الزراعية بنظام التقسيط الميسر من خلال البنك الزراعي المصري؛ بما يخفف الأعباء عن المزارعين ويدعم جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي.

من جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الفلاح وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، مشيرًا إلى أن الزراعة تمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن التوسع في استخدام الميكنة الحديثة يمثل خطوة مهمة نحو زيادة الإنتاج وتقليل الجهد والتكاليف على المزارعين.

وأضاف “الجندي” أن التعاون مع البنك الزراعي المصري وشركاته المتخصصة يفتح آفاقًا جديدة لدعم التنمية الزراعية بمحافظة الغربية من خلال توفير التمويل الميسر للمعدات والأسمدة والتقاوي وتشجيع المزارعين على تبني الأساليب الحديثة في الزراعة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الفلاحين.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ستواصل دعم كل المبادرات التي تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الزراعة والبنك الزراعي والشركات العاملة في هذا المجال لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح الفلاح والمجتمع الريفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

استجابة لشكاوى الأهالي، محافظ الغربية في جولة مفاجئة بمستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي

رئيسا جامعتي طنطا والريادة يبحثان أنشطة تحالف جامعات إقليم الدلتا

ري الغربية تنفي تأثر سمنود بارتفاع منسوب النيل

جامعة طنطا تنظم احتفالية كبرى لمهرجان ختام الأنشطة الطلابية

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

130 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب (آخر تحديث)

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

وعدهم الله بسوء الخاتمة، علي جمعة يكشف مصير من يغير جنسه وخلقه

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

المزيد
الجريدة الرسمية