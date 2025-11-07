جامعة طنطا تنظم احتفالية كبرى لمهرجان ختام الأنشطة الطلابية

18 حجم الخط

نظمت جامعة طنطا احتفالية كبرى لمهرجان ختام الأنشطة الطلابية وتكريم الموهوبين والمبتكرين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وعدد من العمداء والوكلاء والعقيد مصطفى أبو كرم مدير التربية العسكرية بالجامعة ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومنسقي الأنشطة الطلابية وعدد كبير من أبطال وبطلات الجامعة في المنافسات والمسابقات المتنوعة.

أعرب رئيس جامعة طنطا في مستهل كلمته عن بالغ سعادته بالتواجد في هذه الاحتفالية وسط كوكبة من طلاب الجامعة المبدعين وأشاد رئيس الجامعة بما تضمنه المعرض الفني المقام على هامش الاحتفالية مثمنًا المستوى الفني المتميز للوحات المعروضة التي تعكس عمق المواهب الطلابية مؤكدًا حرصه الدائم على حضور جميع الفعاليات والأنشطة الطلابية مشيرًا إلى أن الاستثمار في الشباب أهم أولويات الجامعة باعتبارهم محور العملية التعليمية والشركاء الرئيسيون في بناء بيئة جامعية متكاملة ومحفزة للإبداع والابتكار وهم القوة الدافعة والمحرك الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

كما أكد الدكتور محمد حسين أن اهتمام جامعة طنطا بدعم ورعاية الأنشطة الطلابية ليس مجرد إجراء روتيني بل هو جزء أصيل وركيزة أساسية تنبع من الرؤية الإستراتيجية والجهود التنفيذية الرائدة التي يقودها بكل حكمة واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية موضحًا أن حرصه المستمر على إطلاق ورعاية المبادرات الوطنية الداعمة لطلاب الجامعات بكافة فئاتهم يهدف في جوهره إلى بناء شخصية متكاملة للطالب الجامعي قادرة على العطاء والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع والوطن مثمنا الجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سبيل تنمية المهارات واكتشاف الموهوبين من أبناء مؤسسات التعليم العالي التي تستهدف إعداد جيل من الشباب الواعي والمؤهل ليكونوا نواة لقادة المستقبل ويساهموا بفاعلية في دفع عجلات مسيرة التنمية على المستوى القومي.

أضاف رئيس الجامعة إننا في جامعة طنطا نؤمن بأن الطالب الجامعي ليس مجرد متلق للمعرفة الأكاديمية فحسب بل هو شريك فاعل في بناء مستقبل هذا الوطن مشيرًا إلى حرص الجامعة على أن تكون أنشطتها الطلابية منصة حقيقية لاكتشاف الذات وتطوير المهارات الحياتية متابعًا أن جامعة طنطا تبنت استراتيجية واضحة وممنهجة لدعم ورعاية الموهوبين والمتميزين مضيفًا أن نتائج هذا الجهد المشترك وهذه الرعاية لم تكن مجرد أنشطة داخلية بل تجسدت في إنجازات ونجاحات مبهرة حققها طلابنا في مختلف المحافل مشيدًا بكل فخر واعتزاز بـالإنجازات العظيمة التي يحققها طلاب جامعة طنطا في كافة المسابقات والمنافسات وفي شتى المجالات الأكاديمية والرياضية والفنية والثقافية موجها خالص الشكر والتقدير إلى كل من عمل بجهد وإخلاص وخص بالشكر الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ومنسقي الأنشطة الطلابية بالكليات والإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة بقيادة محمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب على تفانيهم في العمل واحتضانهم للمواهب الطلابية وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس ومبهر موجها خالص الشكر والتقدير إلى اتحاد طلاب جامعة طنطا وأسرة "طلاب من أجل مصر" التي أثبتت مرة أخرى أنها ركيزة أساسية وذراع فاعلة في دعم جهود الجامعة.

من جانبه أكد الدكتور مجدي وكوك أن الدكتور محمد حسين آمن بأن الجامعة "ليست منابر تعليمية فقط بل هي بيئة تكتشف فيها المواهب" مشيرًا إلى أن هذه الرؤية كانت بمثابة نبراسًا أنار دروب الإبداع أمام الطلاب وذرع لديهم الثقة في النفس مشيدًا بجهود عمداء الكليات واصفًا إياهم بـ "العمود الفقري وشركاء النجاح" في بناء بيئة تعليمية متكاملة كما وجه شكره الجزيل لمنسقي الأنشطة الطلابية بالجامعة والكليات ورواد "أسرة طلاب من أجل مصر" لدورهم الفعال في تنظيم وتنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية وكشف الدكتور مجدي وكوك عن الحصاد المميز للأنشطة الطلابية حيث استطاع الطلاب تحقيق 70 ميدالية متنوعة في مختلف الأنشطة خلال هذا العام وحده مؤكدًا أنه تتويجًا لهذه الجهود، فازت الجامعة بـ "الفئة الفضية في مسابقة الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية" ودعا منسق عام الأنشطة الطلابية طلاب الجامعة إلى الاستمرار في تحقيق الإبداع والتميز في مختلف مجالات الأنشطة الطلابيةومتطلعًا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه وجه محمد القصير، خلال كلمته الشكر والتقدير للدكتور محمد حسين، مثمنًا دعمه الدائم واللامحدود لكل الأفكار الجديدة التي تقدمها إدارة رعاية الطلاب، وأكد القصير أن هذا الدعم قد لعب دورًا محوريًا في صقل طاقات الشباب وتنمية قدراتهم، وساهم في ابتكار أنشطة طلابية لم تكن موجودة من قبل في أكثر من 15 مجالًا، أبرزها دوري عباقرة الجامعة، والملتقى القمي العلمي للابتكار، وإصدار مجلة شباب الجامعة، وأشار إلى أن طلاب الجامعة استطاعوا بفضل هذه الأنشطة المبتكرة أن يحققوا العديد من الإنجازات البارزة والمرموقة، والمراكز الأولى في العديد المسابقات القمية.

شهدت الاحتفالية عرضا لفريق الفنون الشعبية بالجامعة وقدم كورال الجامعة مجموعة من الأغاني المتنوعة كما شهدت فاعليات الحفل إهداء درع مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للدكتور محمد حسين رئيس الجامعة وللدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية والعقيد مصطفى أبو كرم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة عدد من القيادات الإدارية البارزة في الجامعة ومجلس اتحاد الطلاب للعام الجامعة 2024/ 2025 وأعضاء ورواد أسرة طلاب من أجل مصر وأبطال الجامعة من ذوى الهمم وأبطال الجامعة الدوليين.

كما تم تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز المتقدمة بمختلف الأنشطة والمسابقات المحلية والدولية والعالمية وتكريم جميع العاملين بالإدارات المختلفة التابعة لإدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

