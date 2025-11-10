سيارة مطموسة اللوحات تثير غضب أهالي طنطا (فيديو)

18 حجم الخط

تقدم عدد من أهالي مدينة طنطا ببلاغات وشكاوى للجهات المختصة عقب رصد سيارة تجوب الشوارع بلوحات مطموسة، حيث استبدل قائدها الأرقام الرسمية برسم "تاج" ورقم "2" في خطوة اعتبرها الأهالي تجاوزا صارخا للقانون وتحديا للرقابة المرورية.

وأوضح أهالي مدينة طنطا أن السيارة ظهرت بشكل متكرر في شارع طريق شوبر من منطقة الإستاد وسط غياب الإجراءات الرادعة، مؤكدين أن ترك مثل هذه المخالفات يهدد سلامة المواطنين ويفتح الباب أمام انتشار سلوكيات مماثلة.

وطالب مقدمو البلاغ إدارة مرور الغربية باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد قائد السيارة وضبط المخالفة، مشددين على ضرورة فرض هيبة القانون وتطبيقه دون استثناء لضمان الانضباط داخل شوارع المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.