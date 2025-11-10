الإثنين 10 نوفمبر 2025
سيارة مطموسة اللوحات تثير غضب أهالي طنطا (فيديو)

تقدم عدد من أهالي مدينة طنطا ببلاغات وشكاوى للجهات المختصة عقب رصد سيارة تجوب الشوارع بلوحات مطموسة، حيث استبدل قائدها الأرقام الرسمية برسم "تاج" ورقم "2" في خطوة اعتبرها الأهالي تجاوزا صارخا للقانون وتحديا للرقابة المرورية.

استجابة لشكاوى الأهالي، محافظ الغربية في جولة مفاجئة بمستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي

ترقية 14 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 22 مدرسا بجامعة طنطا

وأوضح أهالي مدينة طنطا أن السيارة ظهرت بشكل متكرر في شارع طريق شوبر من منطقة الإستاد وسط غياب الإجراءات الرادعة، مؤكدين أن ترك مثل هذه المخالفات يهدد سلامة المواطنين ويفتح الباب أمام انتشار سلوكيات مماثلة.

وطالب مقدمو البلاغ إدارة مرور الغربية باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد قائد السيارة وضبط المخالفة، مشددين على ضرورة فرض هيبة القانون وتطبيقه دون استثناء لضمان الانضباط داخل شوارع المدينة.

