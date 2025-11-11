الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
قصور الثقافة تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال المحافظات الحدودية بالإسماعيلية (صور)

جانب من فاعليات اليوم
جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
شهد منتجع الفيروز السياحي بمحافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية ترفيهية نظمت لأطفال المحافظات الحدودية المشاركين في الملتقى الثقافي التاسع والثلاثين ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 15 نوفمبر الجاري. 

التعرف على بحيرة التمساح 

واستمتع الأطفال خلال الزيارة بمشاهدة شاطئ الفيروز المطل على بحيرة التمساح، بالإسماعيلية وما يضمه من ملاعب وأماكن ترفيهية وخدمية، تقدم خدماتها بما يتناسب مع احتياجات الزوار والمصطافين خاصة خلال موسم الصيف. 

جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
جانب من فعاليات اليوم الترفيهي

 

تنظيم عدد من الورش الطبيعية

كما تضمن اليوم ورشة فنية تضمنت تشكيلات بالرمال احتفاء بافتتاح المتحف المصري الجديد، قدمها الفنان الدكتور بدوي مبروك، مدير عام ثقافة القرية والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر (أطفال). 


واختتمت الفعاليات بفقرة ألعاب ذهنية وترفيهية أضفت أجواء من البهجة والمرح بين الأطفال الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية. 

جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
جانب من فعاليات اليوم الترفيهي
جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
جانب من فعاليات اليوم الترفيهي

نبذة عن فكرة الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية 

 

يأتي الأسبوع الثقافي ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وينفذ بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن. 


ويضم الأسبوع برنامجا حافلا بالأنشطة الإبداعية التي تجمع بين الفنون التشكيلية والأدب والحرف اليدوية وفنون الأداء، تستهدف 160 طفلا من محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، إلى جانب عدد من أطفال محافظة القاهرة.

جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
جانب من فاعليات اليوم الترفيهي
جانب من فاعليات اليوم الترفيهي

كما يشمل البرنامج تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للتعرف على أبرز معالم الإسماعيلية التاريخية والدينية، من بينها زيارة كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، ومسجد العباسي. 

 

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الهادفة إلى رعاية أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، ويأتي في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء ودعم الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

 

الجريدة الرسمية