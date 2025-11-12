قصر ثقافة الإسماعيلية يواصل استضافته لورش وإبداعات أطفال المحافظات الحدودية (صور) 

18 حجم الخط

يواصل قصر ثقافة الإسماعيلية، استضافته لفعاليات الورش الفنية والحرفية ضمن الأسبوع الثقافي الـ39 لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر".



مشروع "أهل مصر"

مشروع "أهل مصر" يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بمشاركة 160 طفلا من المحافظات الحدودية، وتستمر فعالياته حتى 15 نوفمبر الجاري.

جانب من فاعليات الورش، فيتو

جانب من فاعليات الورش، فيتو

برنامج متنوع لصالح أطفال المحافظات الحدودية

وضمن برنامج متنوع يجمع بين الفنون التشكيلية والأدب والحرف اليدوية وفنون الأداء، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لأبرز معالم الإسماعيلية التاريخية والدينية، مثل كنيسة السيدة العذراء الأثرية ومسجد العباسي، فضلا عن إقامة يوم رياضي ترفيهي يهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين أبناء المحافظات المختلفة.

جانب من فاعليات الورش، فيتو

جانب من فاعليات الورش، فيتو

فعاليات الورش الفنية

واصل الدكتور محمد إسماعيل تدريب الأطفال في ورشة التصوير الفوتوغرافي، متناولا الإضاءة الطبيعية والصناعية ومصادرها واتجاهاتها، مع تطبيقات عملية على برنامج الفوتوشوب لمعالجة الصور من حيث الإضاءة والظلال والتوازن اللوني وتغيير الخلفية وحجم الكادر، أما ورشة الشعر التي يديرها الشاعر سعيد شحاتة، فشهدت تدريب الأطفال على قراءة مقاطع من مسرحية "الحسين ثائرا"، إلى جانب مواصلة التدريب على إلقاء قصيدة "على اسم مصر" لصلاح جاهين.

تفاصيل ورشة الخيامية

واصل الفنان عماد إبراهيم تدريب المشاركين على تنفيذ الرسومات وخياطتها لصناعة الحقائب والمفارش، بينما قامت المدربة إيمان نوح في ورشة إعادة التدوير بتعليم الأطفال تصميم معلقة لعروس باستخدام الخامات البسيطة وبعض الإكسسوارات المستوحاة من التراث المصري القديم

جانب من فعاليات الورش، فيتو

كما تابع الفنان حسني إبراهيم في ورشة الأركت أعمال التجميع النهائي للقطع الخشبية التي أنجزها الأطفال لإنتاج عدد من المشغولات الفنية، فيما استكملت المدربة منى عبد الوهاب في ورشة الشنط بالخرز تدريب الأطفال على تنفيذ حقائب مختلفة الألوان والأحجام.

عقد ورشة الأراجوز

وقام الفنان محمد عبد الفتاح يتدريب الأطفال على صوت الأراجوز وصوت الأمانة، إلى جانب تصنيع ملابس العروسة وتجميع الشكل النهائي لها، في حين قدم الفنان محمد حامد بورشة المسرح التدريبات النهائية على مشروع "حضارة مصر"، الذي يجمع بين الغناء والعروض التمثيلية.

ورشة عمل كتاب

واستكملت الفنانة سهام إسماعيل حوارها مع الأطفال حول تجربتهم في مشروع "أهل مصر" منذ مغادرتهم محافظاتهم وحتى مشاركتهم الحالية بالإسماعيلية، بينما نفذ الفنانان فاطمة تمساح وأشرف عبد الجواد في ورشة الجداريات لوحة جديدة تجسد أحلام الأطفال في محافظاتهم، مستوحاة من البيئة الريفية والسيناوية.

ورشة السيناريو والمسرح

درب الكاتب والسيناريست وليد كمال الأطفال على قراءة المسرحيات بأداء تمثيلي حي، مستعرضا المراحل المختلفة لكتابة النص المسرحي، فيما واصل الدكتور وائل عوض تدريب الأطفال في ورشة الموسيقى والغناء على أداء الأغاني المختارة ومربعات ابن عروس التراثية، التي تمثل أحد رموز الفنون الشعبية المصرية الأصيلة.

ينفذ الأسبوع الثقافي بإشراف الدكتور بدوي مبروك مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال، ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة.

