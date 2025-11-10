الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تشدد على حسن معاملة المرضى بمستشفى الحميات (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
18 حجم الخط

شددت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على حسن معاملة المرضى وتقديم أفضل خدمة تمريضية وعلاجية لنزلاء القسم الداخلي بمستشفى الحميات.
 

إزالة مصعد مخالف بعقار سكني في الإسماعيلية (صور)

انطلاق ورش الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية بالإسماعيلية (صور)

جولة لمتابعة انتظام العمل بمستشفى الحميات 

وأجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العمل بمستشفى حميات الإسماعيلية والمعمل المشترك ومعمل الرصد البيئى يرافقها دكتورة داليا نور الدين مدير إدارة الطب العلاجى والدكتور محمد الشحات مدير مستشفى حميات الإسماعيلية.
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

المرور على الغرفة التمريضية 

استهلت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، الجولة بالمرور على الغرفة التمريضية والتقت بفريق العمل بالمستشفى واستمعت إلى مقترح لتيسير خط سير المرضى بقسم الأشعة وأوصت باتخاذ اللازم لضمان كفاءة وسرعة الخدمات الطبية المقدمة بجميع أقسام المستشفى.

 

متابعة سير العمل بعيادة العلاج الطبيعي 

وتابعت وكيل وزارة الصحة سير العمل بعيادة العلاج الطبيعي وإلتقت بالفريق الطبى وأشادت بمعدل تردد المريض على العيادة،وناقشت استحداث تخصص جديد بالعيادات الخارجية وإستغلال المساحة المتاحة لتقديم خدمة طبية متكاملة للمواطن بالمستشفى.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

واستكملت الجولة بتفقد حالات المرضى بقسم الغسيل الكلوي وتابعت شكوى أحد المرضى ووجهت بتوفير كافة التخصصات الطبية اللازمة لحالته،واطمئنت على حسن رعاية المرضى بالعناية المركزة وتلقيهم خدمة طبية وتمريضية جيدة وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات. 

كما حرصت وكيل وزارة الصحة على تفقد أقسام المعمل المشترك ومنها قسم السموم الفطرية ومتبقيات المبيدات بالأغذية وتابعت بتفقد معمل الرصد البيئي ومعمل تحليل المياه الكيميائي.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وفى ختام الجولة أشادت وكيل وزارة الصحة بجهود القائمين على المعمل المشترك ومعمل الرصد البيئي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى تقديم كافة أشكال الدعم المطلوبة لاستمرار تميُّز المعمل بخدمات معملية ذات جودة عالية لمواطنى الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحة الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية مستشفى حميات الاسماعيلية مستشفى الحميات عيادة العلاج الطبيعي

مواد متعلقة

إزالة مصعد مخالف بعقار سكني في الإسماعيلية (صور)

بيطرى الإسماعيلية والرفق بالحيوان يواصلان تحصين الكلاب ضد مرض السعار

انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بالقصاصين بالإسماعيلية

دعما للمزارعين، انتظام صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

منتخب مصر يخسر 3-0 أمام إنجلترا ويتأهل ثالث مجموعته بمونديال الناشئين

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

موعد ومكان تشييع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

منتخب مصر يتأهل كأفضل ثوالث، ترتيب المجموعة الخامسة في مونديال الناشئين

زلزال وثائقي ترامب يضرب بي بي سي، وكبار مسئولي القناة البريطانية يستقيلون فما القصة؟

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

أتظلمت وبحسبن على من ظلمني ما حكم الشرع؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية