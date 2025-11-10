وكيل صحة الإسماعيلية تشدد على حسن معاملة المرضى بمستشفى الحميات (صور)

18 حجم الخط

شددت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على حسن معاملة المرضى وتقديم أفضل خدمة تمريضية وعلاجية لنزلاء القسم الداخلي بمستشفى الحميات.



جولة لمتابعة انتظام العمل بمستشفى الحميات

وأجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العمل بمستشفى حميات الإسماعيلية والمعمل المشترك ومعمل الرصد البيئى يرافقها دكتورة داليا نور الدين مدير إدارة الطب العلاجى والدكتور محمد الشحات مدير مستشفى حميات الإسماعيلية.



المرور على الغرفة التمريضية

استهلت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، الجولة بالمرور على الغرفة التمريضية والتقت بفريق العمل بالمستشفى واستمعت إلى مقترح لتيسير خط سير المرضى بقسم الأشعة وأوصت باتخاذ اللازم لضمان كفاءة وسرعة الخدمات الطبية المقدمة بجميع أقسام المستشفى.

متابعة سير العمل بعيادة العلاج الطبيعي

وتابعت وكيل وزارة الصحة سير العمل بعيادة العلاج الطبيعي وإلتقت بالفريق الطبى وأشادت بمعدل تردد المريض على العيادة،وناقشت استحداث تخصص جديد بالعيادات الخارجية وإستغلال المساحة المتاحة لتقديم خدمة طبية متكاملة للمواطن بالمستشفى.

واستكملت الجولة بتفقد حالات المرضى بقسم الغسيل الكلوي وتابعت شكوى أحد المرضى ووجهت بتوفير كافة التخصصات الطبية اللازمة لحالته،واطمئنت على حسن رعاية المرضى بالعناية المركزة وتلقيهم خدمة طبية وتمريضية جيدة وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات.



كما حرصت وكيل وزارة الصحة على تفقد أقسام المعمل المشترك ومنها قسم السموم الفطرية ومتبقيات المبيدات بالأغذية وتابعت بتفقد معمل الرصد البيئي ومعمل تحليل المياه الكيميائي.

وفى ختام الجولة أشادت وكيل وزارة الصحة بجهود القائمين على المعمل المشترك ومعمل الرصد البيئي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى تقديم كافة أشكال الدعم المطلوبة لاستمرار تميُّز المعمل بخدمات معملية ذات جودة عالية لمواطنى الإسماعيلية.

