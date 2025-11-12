الأربعاء 12 نوفمبر 2025
بعثة طلاب الجامعات تمثل مصر في البطولة العالمية العاشرة بإسبانيا

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي
تشارك بعثة طلاب الجامعات المصرية في البطولة العالمية العاشرة للجامعات، التي تستضيفها مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري، وتشمل المشاركة كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة مصر الدولية، والجامعة البريطانية في مصر، في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الجامعية الدولية، والتي يشارك فيها أكثر من ستين جامعة من مختلف دول العالم في مجموعة متنوعة من الألعاب الجماعية والفردية.

وفي إطار حرص الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على دعم المشاركة المصرية في الفعاليات الرياضية الجامعية الدولية، وتعزيز حضور طلاب الجامعات المصرية في المحافل العالمية، قام د.أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بتفقد بعثة الطلاب المصريين المشاركة في البطولة.

وخلال لقائه بالطلاب، أعرب د.أحمد راغب عن فخره بالمستوى المتميز والانضباط الذي أظهره طلاب الجامعات المصرية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل امتدادًا طبيعيًّا لمسيرة التطور التي تشهدها الرياضة الجامعية المصرية، وتعكس صورة مشرفة لمصر وشبابها في المحافل الدولية.

كما أشاد نائب رئيس الاتحاد بالدعم الكبير من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لهذه المشاركة، مؤكدًا ثقتهما في قدرة طلاب الجامعات المصرية على تمثيل الوطن بصورة تليق باسم مصر، ضمن رؤية الدولة لتمكين الشباب وتعزيز دور الرياضة الجامعية في التنمية الشاملة.

وأكد د.أحمد راغب أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات سيواصل دعمه للمشاركات الدولية للجامعات المصرية، إيمانًا بأهمية بناء جيل من الطلاب يمتلك القدرات الرياضية والعلمية والثقافية اللازمة لتمثيل مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

