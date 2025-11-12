وزير الطيران المدني: نحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة

18 حجم الخط

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدنى، بالجلسات رفيعة المستوى بالمؤتمر الدولي لخدمات النقل الجوى (ICAN 2025) الذي انعقد في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، ونظمته وزارة الطيران المدني بجمهورية الدومينيكان في تجمع دولي رفيع المستوى.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون الدولي في مختلف مجالات الطيران المدني، وفى ضوء حرص وزارة الطيران المدني على توطيد علاقاتها مع دول العالم، وبخاصة دول أمريكا اللاتينية.

حضر المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء هيئات الطيران المدني، ومسؤولى منظمة الإيكاو، وشركاء إقليميون في مجال النقل الجوي، وممثلين عن 88 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومن الجانب المصرى شارك الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطه الطيران المدنى.

وشهد المؤتمر حضور رئيس جمهورية الدومينيكان، واشتمل على جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي – من منظور مستقبلي»، أدارها خوان سلازار الأمين العام لمنظمة الإيكاو، تناولت مستقبل النقل الجوي الدولي وآليات تطوير الأطر التنظيمية والاقتصادية الداعمة للصناعة.

مستقبل النقل الجوي

وفى هذا السياق، أشار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل النقل الجوي، مؤكدًا اٍهتمام مصر بالمشاركة الفاعلة لتعزيز التعاون المشترك للتجمعات الاقليميه للطيران المدنى مما يدعم مكانة الدولة على خريطة الطيران العالمية.

وقد أكد الحفني أن تعزيز التعاون بين تجمعات الطيران المدني في دول أمريكا اللاتينية والدول العربية والأفريقية يسهم في تحقيق نمو مستدام للصناعة وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين مختلف الأطراف؛ موضحًا أن مصر من خلال عضويتها الفاعلة في منظمة الإيكاو، تحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة، بما يُعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد للطيران ويواكب المعايير الدولية مع مراعاة الإستدامة البيئية وتقليل الإنبعاثات.

