الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الطيران المدني: نحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني خلال المؤتمر الدولي لخدمات النقل الجوى
18 حجم الخط
ads

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدنى، بالجلسات رفيعة المستوى بالمؤتمر الدولي لخدمات النقل الجوى (ICAN 2025) الذي انعقد في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، ونظمته وزارة الطيران المدني بجمهورية الدومينيكان في تجمع دولي رفيع المستوى.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز  التعاون الدولي في مختلف مجالات الطيران المدني، وفى ضوء حرص وزارة الطيران المدني على توطيد علاقاتها مع دول العالم، وبخاصة دول أمريكا اللاتينية.

حضر المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء هيئات الطيران المدني، ومسؤولى منظمة الإيكاو، وشركاء إقليميون في مجال النقل الجوي، وممثلين عن 88 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومن الجانب المصرى شارك الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطه الطيران المدنى.

 

وشهد المؤتمر حضور رئيس جمهورية الدومينيكان، واشتمل على جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي – من منظور مستقبلي»، أدارها  خوان سلازار الأمين العام لمنظمة الإيكاو، تناولت مستقبل النقل الجوي الدولي وآليات تطوير الأطر التنظيمية والاقتصادية الداعمة للصناعة.

مستقبل النقل الجوي

وفى هذا السياق، أشار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى  إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل النقل الجوي، مؤكدًا اٍهتمام مصر بالمشاركة الفاعلة لتعزيز التعاون المشترك للتجمعات الاقليميه للطيران المدنى مما يدعم مكانة الدولة على خريطة الطيران العالمية.

وقد أكد الحفني أن تعزيز التعاون بين تجمعات الطيران المدني في دول أمريكا اللاتينية والدول العربية والأفريقية يسهم في تحقيق نمو مستدام للصناعة وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين مختلف الأطراف؛ موضحًا أن مصر  من خلال عضويتها الفاعلة في منظمة الإيكاو، تحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة، بما يُعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد للطيران ويواكب المعايير الدولية مع مراعاة الإستدامة البيئية وتقليل الإنبعاثات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران المدني الدكتور سامح الحفني الطيار عمرو الشرقاوي هيئات الطيران المدني خدمات النقل الجوي رئيس سلطة الطيران المدني سامح الحفني وزير الطيران سلطة الطيران المدني سلطة الطيران مجالات الطيران المدني مجال النقل الجوى منظمة الايكاو وزير الطيران المدني

مواد متعلقة

أكاديمية البحث العلمي تحتفي بافتتاح المتحف الكبير بإعادة عرض مسلسل "نور والكتاب العجيب"

وزير التعليم العالي يشهد احتفالية مرور 5 سنوات على تأسيس مركز مصري للأبحاث الطبية بجامعة عين شمس

شروط دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة الدولي

تعاون أكاديمي بين جامعتي عين شمس وإسيكس البريطانية في تدريس القانون

تعيين الدكتور أحمد راغب نائبًا لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات

بدء تجربة التدريس المشترك بين حقوق عين شمس وكلية القانون بجامعة إسيكس البريطانية

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء 4 جامعات جديدة

الأكثر قراءة

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 7،5 جنيه وارتفاع مفاجئ في الليمون والفلفل

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

موقف منتخب مصر، ترتيب مجموعات كأس العالم للناشئين 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية