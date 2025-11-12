الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أكاديمية البحث العلمي تحتفي بافتتاح المتحف الكبير بإعادة عرض مسلسل "نور والكتاب العجيب"

مسلسل نور والكتاب
مسلسل "نور والكتاب العجيب"
18 حجم الخط

تشارك أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إنتاج المسلسل الكرتوني "نور والكتاب العجيب"، والذي يُعد أحد أبرز الأعمال الفنية التي تجمع بين الخيال العلمي والتعليم والتراث، ويهدف إلى تعريف الأطفال بعظمة الحضارة المصرية القديمة بأسلوب عصري مبتكر، في إطار احتفالات الدولة بافتتاح المتحف المصري الكبير.

المسلسل من إنتاج الأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورابطة خريجي الأزهر الشريف ومجلة نور، وتنفيذ شركة سينرجي – نهضة مصر، ويضم نخبة من كبار الفنانين المصريين، من بينهم عبد الرحمن أبو زهرة وحجاج عبد العظيم وحنان سليمان وعادل خلف، فيما قدّم الفنان مدحت صالح أغنية التتر من كلمات محيي حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع أحمد عادل.

ويأتي هذا العمل في 30 حلقة ثلاثية الأبعاد (3D)، مدة كل حلقة 9 دقائق، حيث يتناول قصة مشوقة تجمع بين المغامرة والخيال العلمي، وتسلّط الضوء على أبرز الشخصيات والاكتشافات في مصر القديمة، بهدف إلهام الأطفال وتشجيعهم على الإبداع والابتكار واستلهام روح الأجداد العظماء.

وأكدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن هذا العمل يجسّد رؤيتها في نشر الثقافة العلمية وربط العلم بالهوية الوطنية، ويعكس إيمانها العميق بدور الفنون والإبداع في بناء وعي الأجيال الجديدة وصون التراث المصري العريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية البحث العلمى افتتاح المتحف المصري الكبير أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمي والتكنولوجيا الأزهر الشريف الحضارة المصرية القديمة الفنان مدحت صالح

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يشهد احتفالية مرور 5 سنوات على تأسيس مركز مصري للأبحاث الطبية بجامعة عين شمس

شروط دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة الدولي

تعاون أكاديمي بين جامعتي عين شمس وإسيكس البريطانية في تدريس القانون

تعيين الدكتور أحمد راغب نائبًا لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات

بدء تجربة التدريس المشترك بين حقوق عين شمس وكلية القانون بجامعة إسيكس البريطانية

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء 4 جامعات جديدة

وزير التعليم العالي: "صحح مفاهيمك" خطوة رائدة لتعزيز الوعي والانتماء الوطني لدى الشباب

الأكثر قراءة

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 7،5 جنيه وارتفاع مفاجئ في الليمون والفلفل

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

موقف منتخب مصر، ترتيب مجموعات كأس العالم للناشئين 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية