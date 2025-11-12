أكاديمية البحث العلمي تحتفي بافتتاح المتحف الكبير بإعادة عرض مسلسل "نور والكتاب العجيب"

18 حجم الخط

تشارك أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إنتاج المسلسل الكرتوني "نور والكتاب العجيب"، والذي يُعد أحد أبرز الأعمال الفنية التي تجمع بين الخيال العلمي والتعليم والتراث، ويهدف إلى تعريف الأطفال بعظمة الحضارة المصرية القديمة بأسلوب عصري مبتكر، في إطار احتفالات الدولة بافتتاح المتحف المصري الكبير.

المسلسل من إنتاج الأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورابطة خريجي الأزهر الشريف ومجلة نور، وتنفيذ شركة سينرجي – نهضة مصر، ويضم نخبة من كبار الفنانين المصريين، من بينهم عبد الرحمن أبو زهرة وحجاج عبد العظيم وحنان سليمان وعادل خلف، فيما قدّم الفنان مدحت صالح أغنية التتر من كلمات محيي حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع أحمد عادل.

ويأتي هذا العمل في 30 حلقة ثلاثية الأبعاد (3D)، مدة كل حلقة 9 دقائق، حيث يتناول قصة مشوقة تجمع بين المغامرة والخيال العلمي، وتسلّط الضوء على أبرز الشخصيات والاكتشافات في مصر القديمة، بهدف إلهام الأطفال وتشجيعهم على الإبداع والابتكار واستلهام روح الأجداد العظماء.

وأكدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن هذا العمل يجسّد رؤيتها في نشر الثقافة العلمية وربط العلم بالهوية الوطنية، ويعكس إيمانها العميق بدور الفنون والإبداع في بناء وعي الأجيال الجديدة وصون التراث المصري العريق.

