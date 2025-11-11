الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعيين الدكتور أحمد راغب نائبًا لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي
أصدر د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا، بتعيين د.أحمد عماد حافظ راغب مساعد وزير التعليم العالي للشئون الطلابية، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا، في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز منظومة الرياضة الجامعية وتطوير بيئة الأنشطة الطلابية.

توظيف الكفاءات الوطنية المتميزة في تطوير المنظومة الإدارية والفنية للاتحاد

ويأتي هذا القرار تأكيدًا لحرص الدولة على توظيف الكفاءات الوطنية المتميزة في تطوير المنظومة الإدارية والفنية للاتحاد، ودعم الخطط الإستراتيجية الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين للأنشطة الجامعية، وتعزيز مشاركة الجامعات المصرية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

 

ومن جانبه، أشاد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا القرار، مشيرًا إلى خبرة د.أحمد راغب الواسعة في مجالات الحياة الطلابية وإدارة الأنشطة الجامعية، مؤكدًا أن التعيين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الوزارتين لإعداد جيل جامعي واعٍ ومبدع قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

كما ثمن د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جهود الاتحاد في تطوير الرياضة الجامعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا مؤسسيًا أكبر لتعزيز البنية الإدارية والتنظيمية للاتحاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في مجال التنمية الشبابية والرياضية.

ومن جانبه، وجه د.أحمد راغب خالص شكره وتقديره لوزيري التعليم العالي والشباب والرياضة على هذه الثقة، مؤكدًا التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد مع مجلس إدارة الاتحاد والجهات المعنية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأنشطة الجامعية والبرامج الرياضية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع الجامعات المصرية لتعزيز دور الرياضة كأداة لبناء الشخصية الجامعية المتكاملة وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والمسؤولية لدى الشباب.

 

