أخبار مصر

تعاون أكاديمي بين جامعتي عين شمس وإسيكس البريطانية في تدريس القانون

استقبل  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور كونستانتينوس كاليريس (Dr. Konstantinos Kalliris)، أستاذ القانون الجنائي ومسئول التعاون الدولي والشراكات بجامعة إسيكس البريطانية، وذلك في إطار تنفيذ تجربة التدريس المشترك بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس (البرنامج الإنجليزي بنظام الساعات المعتمدة) وكلية القانون بجامعة إسيكس (University of Essex)، استنادًا إلى اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة بين الجامعتين.

شهد اللقاء الدكتور محمد صالحين، نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة شيرويت الأحمدي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتور أحمد فتحي خليفة، مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس ومسئول التعاون الدولى بالكلية.

وتُعد هذه التجربة الأولى من نوعها على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية، حيث سيتم تدريس جزء من المقررات باستخدام المواد التعليمية والوسائل الأكاديمية المعتمدة بجامعة إسيكس، مع إدراج هذا الجزء ضمن تقييم الطلاب النهائي، بما يعزز من تطوير مهاراتهم الأكاديمية وصقل خبراتهم التعليمية وفقًا للمعايير الدولية.

مكانة جامعة عين شمس على خريطة التعليم العالي عالميًا

وخلال اللقاء، تم بحث سبل توسيع مجالات التعاون البحثي والأكاديمي بين الجامعتين، وإمكانية إطلاق برامج دولية مشتركة تسهم في تعزيز مكانة جامعة عين شمس على خريطة التعليم العالي عالميًا.

وفي هذا السياق، أكد  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، حرص الجامعة الدائم على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الأكاديمية، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تسعى باستمرار إلى تطوير برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وإتاحة فرص تعليمية متميزة لطلابها تمكنهم من المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب الدكتور كونستانتينوس كاليريس عن سعادته بالتعاون مع جامعة عين شمس، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من الشراكات العلمية والبحثية بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التواصل الأكاديمي بين البلدين.

