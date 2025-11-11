الصحة تبدأ مسحا طبيًا لـ50 ألف طالب بالريف للكشف المبكر عن الإعاقة البصرية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان توقيع بروتوكول تعاون مع احدي المؤسسات المجتمع المدني لدمج ذوي الإعاقات البصرية في المجتمع من خلال تعزيز خدمات الكشف المبكر والتأهيل البصري.

وقع البروتوكول الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة دعاء مبروك، المدير التنفيذي للمؤسسة.

إجراء مسح طبي شامل لـ50 ألف طالب في مدارس المناطق

ويهدف البروتوكول إلى إجراء مسح طبي شامل لـ50 ألف طالب في مدارس المناطق الريفية والمحرومة بمحافظتي سوهاج وقنا، لتشخيص حالات ضعف الإبصار والإعاقات البصرية، مع توفير النظارات والعلاج اللازم. كما يشمل تنفيذ برامج توعية للمعلمين والرائدات الريفيات حول آليات الكشف المبكر ودعم الأطفال ذوي الضعف البصري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التعاون يركز على تطوير خدمات الكشف والتأهيل في المناطق ذات الأولوية، وتدريب الكوادر الطبية على أحدث آليات التشخيص والدعم البصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حساني أن المسح يستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تقديم رعاية شاملة ومستدامة.

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة دعاء مبروك إلى أن البروتوكول يتضمن تدريب أطباء الرمد على مستوى الجمهورية في مجال ضعف البصر واستخدام الوسائل المساعدة، إلى جانب تقديم منح دراسية لـ”دبلوم أخصائي ضعف البصر” الذي أنشأته المؤسسة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مما يعزز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

