متحدث الصحة يوضح الحالة الصحية للفنان محمد صبحي (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، قائلا: “هناك فريق طبي متخصص يقوم بإجراء الفحوصات الطبية للفنان”.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي مستقرة، موضحا أنه سيتم رفع التقرير الطبي إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الفريق الطبي هو الذى سيقرر الحالة الطبية للفنان محمد صبحي بعد الانتهاء من إعداد تقريره الطبي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بإعداد تقرير مفصل حول الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، ومتابعة تطورات حالته بشكل مستمر، وذلك في إطار حرص الدولة على رعاية قاماتها الفنية والثقافية.

وفي هذا السياق، كلف الرئيس السيسي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة شخصية للحالة الصحية للفنان محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والرعاية اللازمة لضمان تعافيه الكامل.

يأتي هذا التوجيه الرئاسي عقب تعرض الفنان القدير محمد صبحي لوعكة صحية شديدة أدت إلى دخوله في حالة من عدم الوعي الجزئي، ما أثار قلق محبيه وجمهوره العريض في مصر والعالم العربي.

وأفادت مصادر طبية مقربة من حالة الفنان أن حالته الصحية شهدت تحسنًا خلال الساعات الماضية، حيث استعاد وعيه بشكل كبير وبدأ يستجيب للعلاج، ما يبشر بتحسن مستقبلي.

ويُعد الفنان محمد صبحي أحد أبرز رموز المسرح والدراما المصرية والعربية، وله إسهامات فنية وثقافية جليلة على مدار عقود، مما يجعل متابعة حالته الصحية أمرًا ذا أهمية قصوى لدى الرأي العام.

