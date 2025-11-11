رئيس هيئة الدواء يبحث آليات توطين الصناعة والنفاذ للأسواق الأفريقية

18 حجم الخط

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد إحدى الشركات الدوائية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات توطين الصناعة الدوائية وتبادل الخبرات التنظيمية والفنية.

آليات توطين عدد من المستحضرات الصيدلية داخل مصر

تناول الاجتماع آليات توطين عدد من المستحضرات الصيدلية داخل مصر، والتي سيتم تصنيعها محليًا، بالإضافة إلى استراتيجيات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي على أهمية دعم توطين الصناعة الدوائية داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعزز الأمن الصحي الوطني ويدعم القدرات التصديرية للمنتجات المصرية للأسواق الإقليمية والأفريقية.

وأضاف أن هيئة الدواء تسعى دائما لتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة للشركات المحلية والإقليمية، بما يضمن جودة وسلامة المستحضرات الدوائية.

كما أشار الدكتور الغمراوي إلى أن التعاون بين الهيئة والشركات الدوائية الكبرى يمثل نموذجًا للشراكات الناجحة، ويعكس التزام مصر بأن تصبح مركزًا إقليميًا متقدمًا في صناعة وتصدير الدواء.

أشاد وفد الشركة بالجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية في تطوير قطاع صناعة الدواء، مؤكدين حرصهم على توسيع التعاون مع الهيئة في مجال التوطين والابتكار، بما يخدم احتياجات السوق المحلي ويسهم في نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأفريقية.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء، الدكتور حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.



يأتي هذا اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الشراكات مع الشركات الدوائية الإقليمية والدولية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء وتصديره للأسواق الخارجية.

