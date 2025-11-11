وزير الصحة يبحث آليات توفير الأدوية للأمراض النادرة وتسجيلها في مصر

18 حجم الخط

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، ممثلي إحدى شركات الدواء، وهيئة الدواء المصرية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات التعاون المشترك في مجال علاج الأمراض النادرة.

تسهيل إجراءات التشخيص والحصول على العلاج

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيدًا بحرص الجميع على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وتسهيل إجراءات التشخيص والحصول على العلاج، ورفع مستوى الصحة العامة للمواطنين.



وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول مناقشة آليات الحصول على الأدوية المتخصصة للأمراض النادرة وتسجيلها في مصر، في إطار جهود الدولة لتطوير رعاية مرضى الأمراض النادرة من خلال تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتشجيع البحث العلمي، وضمان الوصول العادل إلى التشخيص والعلاج.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر لتوطين الإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز الحملات التوعوية وتدريب الكوادر الطبية المتخصصة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.



حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير.

