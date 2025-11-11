الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يبحث آليات توفير الأدوية للأمراض النادرة وتسجيلها في مصر

وزير الصحة يبحث آليات
وزير الصحة يبحث آليات توفير الأدوية للأمراض النادرة، فيتو
18 حجم الخط
ads

 استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، ممثلي إحدى شركات الدواء، وهيئة الدواء المصرية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات التعاون المشترك في مجال علاج الأمراض النادرة.

تسهيل إجراءات التشخيص والحصول على العلاج

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيدًا بحرص الجميع على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وتسهيل إجراءات التشخيص والحصول على العلاج، ورفع مستوى الصحة العامة للمواطنين.


وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول مناقشة آليات الحصول على الأدوية المتخصصة للأمراض النادرة  وتسجيلها في مصر، في إطار جهود الدولة لتطوير رعاية مرضى الأمراض النادرة من خلال تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتشجيع البحث العلمي، وضمان الوصول العادل إلى التشخيص والعلاج.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر لتوطين الإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز الحملات التوعوية وتدريب الكوادر الطبية المتخصصة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

السيسي يكلف وزير الصحة بإعداد تقرير مفصل عن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

الصحة تغلق مستشفى السفارات في مدينة نصر (تفاصيل)


حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامراض النادرة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسام عبدالغفار الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة تدريب الكوادر الطبية

مواد متعلقة

الصحة تغلق مستشفى السفارات في مدينة نصر (تفاصيل)

ينطلق غدًا، الصحة تكشف نتائج النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والتنمية لـPHDC 2025

الرعاية الصحية: إجراء 31 مليون فحص معملي متقدم بمحافظات التأمين الصحي الشامل

هيئة الدواء: مصر تمتلك بنية تشريعية وتنظيمية قوية تجعلها وجهة واعدة للاستثمار الدوائي

وزير الصحة: مصر تمتلك منظومة متكاملة لتسجيل ومراقبة جودة الدواء واللقاحات

الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر

6 تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحمي الساعة البيولوجية للجسم

بعد إثارتها في مسلسل كارثة طبيعية، استشاري يكشف مدى حدوث الحمل بسبعة توائم

الأكثر قراءة

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

2 مليار جنيه خسائر البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

علي ماهر: فخور بانضمام سبعة من لاعبي سيراميكا لصفوف المنتخب

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها بكشف الأعداء والحاقدين

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

المزيد
الجريدة الرسمية