الصحة العالمية: طفل من كل خمسة في غزة حُرم من التطعيمات بسبب الحرب

18 حجم الخط

حذّرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي للأطفال في قطاع غزة، مؤكدة أن طفلًا واحدًا من كل خمسة أطفال دون سن الثالثة لم يتلقَّ تطعيماته الأساسية نتيجة استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية الخطيرة.

انقطاع الخدمات الصحية وتراجع حملات التطعيم

وأوضحت المنظمة أن العمليات العسكرية وتدمير المرافق الطبية تسببا في تعطيل حملات التحصين المنتظمة، مما يعرّض آلاف الأطفال لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها مثل شلل الأطفال والحصبة والسعال الديكي.

وأضافت أن انهيار منظومة الرعاية الصحية ونقص الوقود والإمدادات الطبية يجعل من الصعب على الطواقم الطبية الوصول إلى جميع المناطق، خاصة شمال ووسط قطاع غزة.

تحذير من كارثة صحية وشيكة

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن استمرار تعطّل التطعيمات قد يؤدي إلى تفشي أمراض معدية خطيرة بين الأطفال، مطالبةً بضرورة وقف إطلاق النار فورًا وتسهيل دخول اللقاحات والمساعدات الطبية لإنقاذ حياة المدنيين، وعلى رأسهم الأطفال.

في وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، استشهاد 421 شخصا في قطاع غزة بسبب سوء التغذية بينهم 113 طفلا خلال عام 2025 فقط.

إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في غزة ووكالاتها

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.