فريق طبي بمستشفى العلمين ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد اختراق سيخ حديدي لفكه

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى العلمين التخصصي بمحافظة مطروح في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، بعد تعرضه لإصابة خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع يزيد على مترين، ما أدى إلى اختراق سيخ حديدي جسده من العضد الأيمن حتى أسفل الفك السفلي من الناحية اليسرى.

نجح الفريق الطبي في انتزاع السيخ الحديدي بدقة عالية

وأوضحت وزارة الصحة أن المريض نقل على الفور إلى قسم الطوارئ، حيث أُجريت له الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، وتم إدخاله إلى غرفة العمليات بشكل عاجل، ونجح الفريق الطبي في انتزاع السيخ الحديدي بدقة عالية دون حدوث مضاعفات خطيرة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن حالة المريض تحسنت وخرج من المستشفى بعد تلقي الرعاية اللازمة، مع متابعة حالته في العيادات الخارجية.

وأكدت الوزارة أن هذا النجاح ثمرة لجهود الفريق الطبي بالمستشفى، وتطبيق أعلى معايير الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

