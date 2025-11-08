هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

18 حجم الخط

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة ما يتردد بشأن انتشار واسع للفيروس الخلوي التنفسي وتحوله لوباء في مصر.

زيادة طبيعية في انتشار الفيروسات التنفسية في مصر

وأكد عوض تاج الدين، أنه لا توجد أي زيادة غير طبيعية أو مقلقة في عدد الإصابات بالفيروس الخلوي التنفسي أو الفيروسات التنفسية بشكل عام.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد زيادة طبيعية في الإصابات الموسمية نتيجة تغير الفصول والانتقال المفاجئ بين الطقس الدافئ والبارد، وهي فترة تنشط فيها الفيروسات التنفسية بمختلف أنواعها.

أكثر من 90% من الفيروسات متشابهة الأعراض

وأشار مستشار الرئيس للصحة خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلا الكلام” تقديم عمرو حافظ، بقناة “الشمس” إلى أن أكثر من 90% من الفيروسات التنفسية تتشابه في أعراضها، وأشهرها فيروس الإنفلونزا العادي الذي يصل عدد أنواعه إلى 256 نوعًا، موضحًا أنه لا داعي للقلق أو الذعر، لكن يجب التعامل بجدية واحترام مع هذه الفيروسات، واتباع سلوك صحي وقائي.

أغلب الحالات بسيطة وتتعافى ذاتيًا

وأكد "تاج الدين" أن غالبية الحالات المصابة تكون بسيطة وتتعافى من تلقاء نفسها دون مضاعفات، داعيًا من يشعرون بأعراض البرد أو الزكام أو الرشح إلى الراحة في المنزل لمدة يومين أو ثلاثة، وذلك لأمرين رئيسيين الوقاية من المضاعفات الصحية، منع نقل العدوى للآخرين، خاصة كبار السن ومرضى المناعة والجهاز التنفسي.

لا مؤشرات على أي وباء جديد

وشدد مستشار الرئيس للشؤون الصحية على أن حدة الأمراض التنفسية لم تزداد، ولا توجد أي مؤشرات على ظهور وباء أو فيروس خطير في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الالتزام بالعادات الصحية البسيطة مثل النظافة الشخصية، والتهوية الجيدة، وتجنب الزحام، يبقى كافيًا للوقاية خلال هذه الفترة الانتقالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.