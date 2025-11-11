الاتحاد التركي يوقف أكثر من 1000 لاعب بسبب المراهنات

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف 1024 لاعبا والتحقيق معهم بسبب تورطهم في المراهنات، من بينهم لاعبين ينتمون لأندية كبرى مثل جالطة سراي وبشكتاش.

وكشف الاتحاد أن 27 لاعبا من الدوري التركي الممتاز متهمون بالمراهنات، إلى جانب 77 لاعبا في الدرجات الأدنى، ويأتي هذا في إطار جهود الاتحاد لتطهير كرة القدم التركية من الممارسات المخالفة، كما وصفها رئيس الاتحاد إبراهيم حاجي عثمان أوجلو.

و اعتقلت السلطات التركية 18 شخصًا من أصل 21 مشتبها بهم، بينهم 17 حكما ومراد أوكايا رئيس نادي أيوب سبور، وفاتح سراخ الرئيس السابق لنادي قاسم باشا، للاشتباه في التأثير على نتائج المباريات واستغلال السلطة.

وكان المجلس التأديبي للاتحاد التركي قد أوقف سابقا 149 حكما متهمين بالمراهنات على المباريات، حيث كشف رئيس الاتحاد أن 371 حكما من أصل 571 لديهم حسابات لدى شركات المراهنات، و152 حكما راهنوا على كرة القدم فعليا، بينهم 7 حكام من المستوى الأعلى و15 مساعد حكم.

وأشار أوجلو إلى أن بعض الحكام راهنوا على أكثر من 10 آلاف مباراة، بينما راهن آخرون مرة واحدة فقط، مؤكدا أن الهدف من الإجراءات هو رفع مستوى كرة القدم التركية إلى مكانتها المستحقة والتخلص من كل الممارسات المخالفة.

واختتم رئيس الاتحاد مؤكدا أن لجنة الانضباط ستتعامل مع كل القضايا على الفور لضمان استمرار نزاهة اللعبة في البلاد.

