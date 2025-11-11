الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب أمريكا يفوز علي التشيك بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

منتخب أمريكا تحت
منتخب أمريكا تحت 17 عاما
18 حجم الخط

فاز منتخب أمريكا علي نظيره منتخب جمهورية التشيك بنتيجة 1ـ0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 48 منتخبا، يمثلون كل قارات العالم.

وبتلك النتيجة يحتل أمريكا المركز الأول في المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل منتخب  جمهورية التشيك المركز  الثالث برصيد 3 نقاط. 

منتخبات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025

آسيا: قطر (الدولة المضيفة)، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، جمهورية كوريا

أفريقيا: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، مصر، أوغندا

الكونكاكاف: كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا

أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا

أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصداقة الليبي الاسماعيلي النادى الإسماعيلى الدوري الممتاز جمهورية التشيك منتخب جمهورية التشيك الولايات المتحده الامريكيه أمريكا كاس العالم للناشئين كأس العالم

مواد متعلقة

نجم ليفربول يكشف آخر تطورات ملف تجديد عقده مع الفريق

جيريمي دوكو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي

متفوقا على مرموش، هالاند يحصد جائزة أفضل هدف في مانشستر سيتي لشهر أكتوبر

الأهلي يحتفي بذكرى تتويجه الخامس بدوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي (فيديو)

برشلونة يرد على بيان الاتحاد الإسباني بشأن لامين يامال

كندا تسقط أمام تشيلي بثنائية في كأس العالم تحت 17 عاما

فرنسا تخسر أمام أوغندا بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

طاهر محمد: جماهير الأهلي لا تقبل سوى بالمركز الأول، ونسعى لإسعادهم بالمزيد من البطولات

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

يديعوت أحرونوت: كوشنر ونتنياهو يصلان إلى تسوية لترحيل 200 مسلح من أنفاق رفح

منتخب أمريكا يفوز علي التشيك بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية على متنها 20 شخصا في جورجيا (فيديو)

برنامج إلكتروني جديد لتسريع فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق على أتفه الأسباب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كفالة مجهولي النسب؟ وهل يكون ثوابها مثل ثواب كفالة الطفل اليتيم؟

أيهما افضل زواج الابن أم أداء العمرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية