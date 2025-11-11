وديا، الإسماعيلي يتعادل مع الصداقة الليبي سلبيا استعدادا للدوري الممتاز

18 حجم الخط

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع ضيفه الصداقة الليبي سلبيا بدون أهداف، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم باستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج إعداد الفريق لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

وقبل انطلاق المباراة، تبادل الكابتن أحمد العجوز رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي ومحمد الدعيس المدير التنفيذي للنادي الليبي، الدروع والهدايا التذكارية، والتقط لاعبو الفريقين صورًا تذكارية.

كما شهدت المباراة حضور مصطفى أميرو عضو مجلس الإدارة، وكابتن محمود جابر رئيس قطاع الناشئين، وأشرف خضر نجم ومدرب الفريق الأسبق. ووقف اللاعبون دقيقة حداد على روح أسطورة النادي محمد حازم.

تشكيل الإسماعيلي أمام الصداقة الليبي

وشهدت المباراة مشاركة التشكيل الأساسي للإسماعيلي، والذي ضم:

حارس المرمى: عبد الرحمن محروس

خط الدفاع: محمد عاطف "شيحا"، محمد إيهاب، حمادة صلاح، حسن منصور

خط الوسط: عبد الرحمن كتكوت، إبراهيم عبد العال، بشار أشرف، محمد بحيري

الهجوم: حسن صابر، محمد زيدان

كما شارك من مقاعد البدلاء كل من: محمد عبد الرازق، عمر طارق، يوسف محمد، هاني بطرس، عمر خضر، السيد ربيع، وزياد شاكر.

وأشار المدير الفني ميلود حمدي إلى حرصه على تجريب مجموعة من الخطط الفنية وإشراك لاعبين في أكثر من مركز، للوقوف على مرونتهم التكتيكية استعدادًا للمباريات الرسمية المقبلة.

