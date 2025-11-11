الوطنية للانتخابات: البحيرة تحتل المرتبة الأولى فى إقبال المواطنين على اللجان (فيديو)

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اليوم الثاني فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب شهد إقبالا كثيفا من المواطنين على الاقتراع فى بعض اللجان الفرعية.



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن أعلى محافظة فى نسبة التكدس للمشاركة فى الانتخابات كانت محافظة البحيرة وخاصة فى مركز شرطة كوم حمادة، ثم بندر الفيوم بالفيوم، ومغاغة وملوي بالمنيا، وحلايب بالرغم من وجود مرشح واحد بها، إلا أن نسبة اقبال المواطنين على المشاركة فى الانتخابات مرتفعة جدا.



وعن أسباب تكدس المواطنين بهذه الدوائر، أرجع ذلك إلى مناصرة الناخبين لمرشحيهم، مشيرا إلى أن لجنة بندر أسيوط أمس استمر فتح ابوابها للساعة الحادية عشر ليلا.



اللجان الفرعية

وتواصل اللجان الفرعية فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجان فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

