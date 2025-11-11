إقبال كثيف من السيدات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بقنا

18 حجم الخط

رصدت “فيتو ” إقبالًا ملحوظًا من السيدات على لجان التصويت في بندر ومركز قنا خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وشهدت اللجنة رقم (47) بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، برئاسة المستشار أحمد عاشور الجعفري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، توافدًا كثيفًا من الناخبين منذ الصباح الباكر، حيث تواجد المواطنون أمام مقر اللجنة قبل موعد فتحها في التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم.

وتُعد محافظة قنا من المحافظات ذات الكتلة التصويتية الكبيرة، إذ تضم 307 لجان فرعية موزعة على أربع لجان عامة، ويبلغ عدد المواطنين المقيدين بقاعدة الناخبين 2 مليون و215 ألفًا و411 ناخبًا.

انتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الفرعية فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجان فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.