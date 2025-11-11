الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إقبال كثيف من السيدات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بقنا

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025
18 حجم الخط
ads

 رصدت “فيتو ” إقبالًا ملحوظًا من السيدات على لجان التصويت في بندر ومركز قنا خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وشهدت اللجنة رقم (47) بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، برئاسة المستشار أحمد عاشور الجعفري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، توافدًا كثيفًا من الناخبين منذ الصباح الباكر، حيث تواجد المواطنون أمام مقر اللجنة قبل موعد فتحها في التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم.

 

وتُعد محافظة قنا من المحافظات ذات الكتلة التصويتية الكبيرة، إذ تضم 307 لجان فرعية موزعة على أربع لجان عامة، ويبلغ عدد المواطنين المقيدين بقاعدة الناخبين 2 مليون و215 ألفًا و411 ناخبًا.

 

انتخابات مجلس النواب 2025

 

وتواصل اللجان الفرعية فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من  انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجان فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة،  وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

 

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

 

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

 

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

مواد متعلقة

الهيئة الوطنية: دعم اللجان بأوراق اقتراع إضافية واستمرار التصويت لاستيعاب جميع الناخبين

الوطنية للانتخابات: توقف قصير بلجنة فرعية في إسنا بسبب مشاجرة والشرطة تعيد الهدوء سريعا

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

يديعوت أحرونوت: كوشنر ونتنياهو يصلان إلى تسوية لترحيل 200 مسلح من أنفاق رفح

منتخب أمريكا يفوز علي التشيك بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية على متنها 20 شخصا في جورجيا (فيديو)

وديا، الإسماعيلي يتعادل مع الصداقة الليبي سلبيا استعدادا للدوري الممتاز

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق على أتفه الأسباب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كفالة مجهولي النسب؟ وهل يكون ثوابها مثل ثواب كفالة الطفل اليتيم؟

أيهما افضل زواج الابن أم أداء العمرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية