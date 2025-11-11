حزب العدل يرصد مجريات الفترة الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة

18 حجم الخط

واصل حزب العدل متابعة مجريات الفترة الأولى من اليوم الثاني للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تشمل 14 محافظة، مسجلًا سير عملية التصويت بشكل إيجابي في أغلب اللجان، وسط تواجد أمني مكثف ساهم في استقرار الأوضاع والهدوء خلال الفترة الممتدة من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

مخالفات الفترة الأولى من اليوم الثاني لانتخابات البرلمان

وأفادت الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات بالحزب برصد عدد من المخالفات، أبرزها استمرار وجود دعايا انتخابية لعدد من المرشحين والأحزاب أمام أبواب اللجان، إلى جانب نفاد دفاتر التصويت داخل لجنة رقم ٣٧ بإشميلة وعدد من لجان إيتاي البارود بمحافظة البحيرة لأكثر من ساعتين، مما أدى إلى توقف مؤقت لعملية التصويت.

كما شهدت لجنتان في إسنا اشتباكات بين أنصار بعض المرشحين، تدخل الأمن على إثرها وأُغلقت اللجنتان لفترة محددة.

ودعا الحزب جميع المرشحين وأنصارهم إلى الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان استكمال العملية الانتخابية بسلام، مؤكدًا أهمية أن تأخذ الجهات المعنية هذه الملاحظات بعين الاعتبار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف المخالفات، بالتوازي مع تواصل الحملة مع الهيئة لمتابعة سرعة حل أي مشاكل رصدتها الغرفة المركزية.

انتخابات مجلس النواب 2025

وتجرى انتخابات مجلس النواب 2025 على مرحلتين تشمل جميع محافظات الجمهورية، وفق نظام يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي، ويستهدف اختيار أعضاء البرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية الأساسية في البلاد.

وتأتي هذه الانتخابات في سياق استكمال العملية الديمقراطية بعد سلسلة استحقاقات سياسية سابقة، بما فيها الانتخابات الرئاسية وتحديثات القوانين المنظمة للحياة الحزبية، ما يجعلها اختبارًا جديدًا لمدى تفاعل المواطنين مع العملية السياسية.

ويشارك في هذه المرحلة عدد كبير من المرشحين المستقلين وأعضاء الأحزاب، الذين يتنافسون على المقاعد الفردية والقوائم النسبية.

وتعمل الهيئات المعنية على ضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من النظام والشفافية، مع مراعاة حقوق الناخبين وتسهيل وصولهم إلى اللجان بكل يسر وأمان.

وتلعب الهيئة الوطنية للانتخابات دورًا محوريًا في الإشراف على التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان انضباط العملية الانتخابية. وتواكب هذه الانتخابات متابعة مكثفة من المجتمع المدني والإعلام المصري.

ويظهر خلال هذه الانتخابات حضور لافت للنساء وكبار السن، فيما يبقى جذب شرائح الشباب للتصويت تحديًا مستمرًا نتيجة محدودية التنافس و.ضعف التواصل بين الأحزاب والجمهور.

وتعتبر هذه الانتخابات خطوة أساسية نحو تعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وتطوير البرلمان ليكون أكثر تمثيلًا وإنتاجية، مع التركيز على أن نجاح العملية الانتخابية لا يقاس بنسبة الحضور فقط، بل بوجود بيئة سياسية متكاملة تسمح بالمنافسة الشريفة والتعددية الحقيقية، بما يتيح للناخب اختيارًا واعيًا ومستنيرًا.

