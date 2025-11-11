الائتلاف المصري: انتظام التصويت بدون خروقات مؤثرة في لجان الصعيد

18 حجم الخط

رصد متابعوا الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية في متابعته الميدانية لليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، استمرار معدلات المشاركة المستقرة مع تزايد ملحوظ في فترة منتصف اليوم، ومؤشرات على تنوّع الكتلة التصويتية في حالة من الانتظام والانضباط داخل اللجان الانتخابية في المحافظات المشمولة بتلك المرحلة.

العودة إلى لجان الانتخاب

وأشارت فرق المتابعة إلى أن الناخبين بدأوا في العودة التدريجية إلى اللجان بعد فترة هدوء ظهيرة اليوم، خاصة في محافظات المنيا، الأقصر، قنا، سوهاج، وبني سويف، حيث سجلت اللجان الريفية نشاطًا متجددًا مقارنة بساعات الصباح.

إقبال في محافظات الصعيد

وفي محافظة الأقصر، رُصد حضور متزايد في لجان مدارس القرنة والطود والأقصر الثانوية بنين، مع تحركات محدودة لمندوبي مرشحين في محيط اللجان لتوجيه الناخبين بشكل غير مباشر، من خلال تذكيرهم برموز المرشحين أو شعارات الأحزاب.

أما في قنا، فقد لوحظت مظاهر رمزية للدعاية في محيط بعض اللجان، تمثلت في ارتداء ملابس تحمل رموزًا انتخابية أو توزيع مشروبات قرب أبواب المدارس، دون أن تصل لمستوى التأثير الممنوع قانونًا.

وفي سوهاج والمنيا، لوحظ انخفاض مستوى الدعاية داخل المقار تمامًا، لكن في المقابل ظهرت مجموعات شبابية صغيرة تقوم بتيسير حركة كبار السن ونقلهم من وإلى مقار الاقتراع.

أما في محافظتي بني سويف والبحيرة، فقد تميزت الفترة من الواحدة إلى الثانية ظهرًا بزيادة تدريجية في أعداد الناخبين القادمين فرادى، دون مظاهر حشد منظم. كما لوحظت زيادة نسبية في مشاركة النساء.

