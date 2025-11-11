إقبال كبير من الناخبين بعد استئناف التصويت في انتخابات النواب بالإسكندرية

18 حجم الخط

استأنفت لجان الانتخابات بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، بعد توقفها لمدة ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

وشهدت اللجان الفرعية ازدحامًا من الناخبين فور انتهاء فترة الراحة، للإدلاء بأصواتهم، وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، مع السماح للناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي بالتصويت حتى بعد الموعد المحدد.

تجرى انتخابات مجلس النواب في محافظة الإسكندرية من ٥ دوائر انتخابية تضم ٥ لجان عامة و٣١٦ مقرًا انتخابيًا و٥٥٨ لجنة فرعية، بإجمالي ٤,٤٧٥,٤٤٤ ناخبًا لهم حق التصويت.

وكان قد أنهت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعداداتها الكاملة لاستقبال انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومي ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك في إطار الحرص على توفير المناخ الملائم لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر أمام المواطنين.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب بتجهيز اللجان العامة والفرعية ورفع كفاءة الطرق والإنارة العامة بمحيطها، مع إزالة كافة الإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة بمحيط المقار الانتخابية.

وأكد على تشكيل غرف عمليات داخل الأحياء لمتابعة سير الاستعدادات على مدار الساعة، وربطها بالغرفة الرئيسية بالمحافظة لمتابعة أي مطالب إدارية أو طارئة خلال فترة الانتخابات، مع التوجيه برفع درجة الاستعداد بشركة الكهرباء والتأكد من جاهزية وحدات الديزل المتنقلة كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي طارئ، إلى جانب توفير مولدات كهرباء داخل المقار الرئيسية للجان العامة. كما تم التنسيق مع فرق الطوارئ والإنارة العامة لرفع كفاءة الإضاءة الداخلية والخارجية باللجان الانتخابية.

وتواصل اللجان الفرعية فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

