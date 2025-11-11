أحمد فهمي لـ"فيتو": عمري ما طلعت ضيف شرف وهذا سبب ابتعادي عن السينما (فيديو)

18 حجم الخط

قال الفنان أحمد فهمي: إنه لن يوافق على الظهور كضيف شرف في أي عمل سينمائي، مشيرًا إلى أن موافقته على المشاركة في فيلم "السلم والثعبان 2" كانت فقط من أجل المخرج طارق العريان.

أحمد فهمي يكشف سبب ابتعاده عن السينما

وقال فهمي خلال لقائه مع “فيتو”: “أنا مش بعمل ضيف شرف في حاجة ولكن طارق العريان بالنسبالي في حتة تانية وهو أول واحد اكتشفني فنيا، وعلي المستوي الشخصي بحترمه فنيا جدا وأول ما قالي وافقت علي المشهد وعملناه وكمان أنا بحب عمرو يوسف وأسماء جلال وكل طاقم العمل”.

وكشف فهمي عن سبب ابتعاده عن السينما وتركيزه في الدراما قائلا: “مفيش حاجة بتيجي ليا سينما زي ما أنا عايز أعملها وأنا مش عايز ريسك اللي هو نعمل أي فيلم وخلاص بس أنا وطارق بنتكلم علي حاجة قريب وإن شاء الله نعملها”.

وعن مسلسله الجديد "2 قهوة" قال: “إن شاء الله الجمهور يحب مسلسل اتنين قهوة هو هينزل 20 نوفمبر وأنا شايف أني اأنا ومرام علي عاملين ثنائي قوي جدا وإن شاء الله الناس تحبها”.

و أكد فهمي أنه يجهز مجموعة أغاني جديدة خلال الفترة المقبلة.

