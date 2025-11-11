عمرو يوسف لـ"فيتو": هذا سبب تقديمي "السلم والثعبان 2"، وهذه رسالتي لزوجتي كندة (فيديو)

18 حجم الخط

كشف النجم عمرو يوسف عن سبب تقديمه الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان 2.. لعب عيال".

وقال عمرو يوسف خلال لقائه مع “فيتو”: “إللي حمسني للفيلم، إني بحب الجزء الأول منه واللي حمسني أكتر وأكتر إني بشتغل مع مخرج كبير، وأنا بحبه جدا وهو طارق العريان”.

وعن ظهور زوجته كندة علوش برفقته على ريد كاربت بعد غياب، قال: “سعيد جدا بوجودها النهاردة، ومستني رأيها في الفيلم”.

العرض الخاص لفيلم “السلم والثعبان 2”

وخطف الثنائي عمرو يوسف وأسماء جلال عدسات الكاميرات في العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان 2"، الذي أقيم مؤخرًا في أحد المولات الكبرى على طريق السخنة.

وتألق عمرو يوسف على السجادة الحمراء، وكذلك أسماء جلال التي اختارت فستانًا جذابًا أضفى عليها لمسة من الأناقة.

الفيلم، الذي أخرجه طارق العريان، ينتمي إلى النوع الإنساني، حيث يستعرض من خلال أحداثه عالم العلاقات الزوجية وتأثيراتها على الأفراد، والسيناريو من تأليف أحمد حسني.

ويشارك في البطولة: أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

يشار إلى أن هذا الفيلم يعد التعاون الخامس بين عمرو يوسف وطارق العريان، بعد ثلاثية «أولاد رزق» وحلقة «نمرة 2».

