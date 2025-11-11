ليلى علوي تهنئ يسرا لحصولها على وسام “فارس جوقة الشرف” من السفارة الفرنسية (فيديو)

18 حجم الخط

حرصت النجمة ليلى علوي على تهنئة الفنانة يسرا على حصولها على وسام “فارس جوقة الشرف - Chevalier de la légion” من السفارة الفرنسية بمصر مساء أمس الأثنين، مؤكدة أن هذا التكريم إنما هو رسالة تقدير لمكانة المرأة المصرية ودورها الكبير في الفن وجميع المجالات.

وكتبت الفنانة ليلى علوي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواص الاجتماعي “فيسبوك”: "سيڤا صديقتي الغالية، فخورة وفرحانة بيكي جدًا، الوسام ده شرف كبير تستحقيه عن جدارة".

وأضافت: “ومش شرف ليكي بس، ده فخر لينا كلنا… للصناعة السينمائية في مصر، وللوطن العربي كله، وسامك ده مش مجرد تكريم، ده رسالة تقدير من فرنسا للعلاقات القوية بينها وبين مصر، ولمكانة المرأة المصرية ودورها الكبير في الفن وفي كل المجالات".

واختتمت علوي: “إنتي مش بس فنانة مبدعة، إنتي مثال للإصرار والصدق، كل خطوة ليكي كانت وراها محبة حقيقية للفن وإيمان بالجمال، وده اللي خلّى نجاحك يوصل لقلوب الناس".

وكان السفير الفرنسي في مصر إيريك شوفالييه قد كرم النجمة يسرا، مساء أمس، فمنحها وسام فارس جوقة الشرف - Chevalier de la légion، وذلك في مقر السفارة الفرنسية القاهرة.

