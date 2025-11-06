الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

يسرا تصور المشاهد النهائية لفيلم "بنات فاتن"

يسرا
يسرا
تصور الفنانة الكبيرة يسرا المشاهد النهائية لفيلمها الجديد “بنات فاتن”، بحي بولاق، حيث تجمعها المشاهد بالفنان باسم سمرة، ومن المقرر أن تنتهي منها خلال الأسبوع القادم.

شخصية يسرا في فيلم بنات فاتن 

وتلعب الفنانة  يسرا شخصية سيدة شعبية تعيش بمنطقة بولاق، خلال أحداث فيلمها الجديد "بنات فاتن" 

أبطال فيلم بنات فاتن 

فيلم "بنات فاتن" يشارك في بطولته كل من: هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة والفنانة إسلام مبارك، حمدي هيكل والعمل من تأليف أمينة مصطفى.

يسرا بنات فاتن اخبار الفن باسم سمرة فيلم بنات فاتن أبطال فيلم بنات فاتن

