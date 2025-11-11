حفل زفاف هايدي موسى على الإعلامي محمد غانم (صور)

18 حجم الخط

داخل القلعة تحتفل المطربة هايدي موسى بحفل زفافها على الإعلامي الرياضي محمد غانم، ومن المفتارض أن يحضر الحفل عدد من نجوم الفن.





وكانت قد احتفلت المطربة هايدي موسى بعقد قرانها على المذيع محمد غنيم، الإعلامي بـ شاشة ON TIME SPORTS بالأهرامات في أجواء عائلية.

أغنية هايدي موسى الجديدة

وكانت المطربة هايدي موسى، طرحت أغنيتها الجديدة معقول بتموت، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية هايدي موسى الجديدة من كلمات محمود علم ومن ألحان مصطفى الشعيبي وتوزيع محمد ياسر.

وكانت الفنانة هايدي موسى قد طرحت أغنية "لسه صبية" على طريقة الفيديو كليب، حصريًا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كليب أغنية لسه صبية

وجاءت أغنية "لسه صبية" باللهجة البدوية أو "السيناوية"، عمل غنائي فلكلوري بقالب موسيقي عصري، حيث جاء اللحن متجددًا من حيث الجمل الموسيقية والنقلات، إضافة إلى التوزيع الموسيقي الحديث وهي بتوقيع المخرجة بتول عرفة.

