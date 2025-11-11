الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 غدًا

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، في فعاليات المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية. 

ويُقام هذا الحدث في العاصمة الإدارية الجديدة، ويُتوقع أن يشهد حضورًا رفيع المستوى من المسؤولين والخبراء.

يُعد المؤتمر، الذي يحمل شعار "الطريق إلى مستقبل أفضل"، منصة استراتيجية لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالقضايا السكانية والصحية والتنمية البشرية في مصر والمنطقة، ويهدف إلى صياغة رؤى وتوصيات قابلة للتطبيق لدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تأتي رعاية رئيس الجمهورية للمؤتمر لتؤكد الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لملفات السكان والصحة والتنمية، باعتبارها ركائز أساسية لتقدم المجتمع ورفاهيته. ويُتوقع أن يسهم المؤتمر في تعزيز الوعي بهذه القضايا الحيوية ووضع خارطة طريق شاملة لمواجهتها.

من المقرر أن يجمع المؤتمر نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب كوكبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات السكان والصحة والتنمية، وسيتناول المشاركون  عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل السياسات السكانية، تحسين الخدمات الصحية، الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين المرأة والشباب.

ويُتوقع أن تُسفر جلسات العمل والنقاشات المستفيضة عن إطلاق مبادرات جديدة وتوصيات عملية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين المصريين، وتحقيق نمو سكاني متوازن، وتطوير المنظومة الصحية، وبناء قدرات بشرية قادرة على دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

الجريدة الرسمية