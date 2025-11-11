مدبولي: نستهدف بناء 250 ألف غرفة فندقية جديدة لاستقبال 30 مليون سائح

18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على خطة طموحة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر، من خلال إنشاء 250 ألف غرفة جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تتبنّى مبادرة لدعم القطاع الخاص عبر مساندة أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، مؤكدًا أن أي مبنى سكني يرغب صاحبه في تحويله إلى فندق سيتم إعفاؤه من رسوم تغيير النشاط، في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ.

خطة واضحة لتوزيع الطاقة الفندقية الجديدة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لديها تصور دقيق بعدد الغرف الفندقية المطلوبة في كل منطقة سياحية، وتعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطة وفقًا لاحتياجات كل وجهة، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب السياحي وتحسين جودة الخدمات.

توسعات كبيرة في المطارات والبنية التحتية للطيران

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل بالتوازي على زيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران، موضحًا أن مطار القاهرة الدولي سيشهد قريبًا افتتاح صالة جديدة تستوعب من 30 إلى 40 مليون راكب سنويًا.

كما أشار إلى أن هناك خطة لتوسعة صالات القدوم والسفر في مطار سفنكس الدولي، إلى جانب مشروعات تطوير مماثلة في مطار الغردقة لتعزيز قدرته على استقبال الرحلات الدولية.

