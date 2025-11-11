مدبولي: تدفق الاستثمارات الأجنبية على قطاعات السياحة والصناعة والتصدير

18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تشهد حاليًا تدفقًا متزايدًا للاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها السياحة والصناعة والتصدير، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو والاستقرار.

نحو إنتاج نصف مليون سيارة سنويًا

وكشف مدبولي عن افتتاح مصنع “المنصور” لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية يقلل الفجوة ما بين الاحتياجات والاستيراد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مبشرة ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات.



وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى إنتاج نصف مليون سيارة سنويًا خلال السنوات المقبلة، مع جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالي السيارات التقليدية والكهربائية.

تعميق الصناعة المحلية والتوسع في التصدير

وأوضح رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية أن الدولة تعمل على رفع نسبة المكوّن المحلي في الصناعات المختلفة، مع توجيه ما لا يقل عن 50% من إنتاج كل مصنع للتصدير، بهدف تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي ودعم الميزان التجاري.

1.2 مليار دولار استثمارات جديدة في صناعة الملابس

وفي السياق ذاته، أعلن مدبولي أنه تم توقيع عدد من العقود لإنشاء مصانع جديدة للملابس الجاهزة، لافتًا إلى أن شركات عالمية كبرى تتسابق لضخ استثماراتها في مصر.

وأوضح أن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في هذا القطاع خلال الأشهر المقبلة يبلغ نحو 1.2 مليار دولار، ما سيسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الدولية.

