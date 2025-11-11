الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أخبار مصر

مدبولي يكشف حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فيتو
 علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تردد بشأن انسحاب بعض شركات الزيوت من المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن الحكومة تتابع عن قرب مع وزير التموين والمحافظين لضمان استمرار المبادرة دون أي معوقات.

وأوضح مدبولي أنه تم التدخل من قبل وزير التموين وجهاز حماية المستهلك، وعُقدت اجتماعات مع الشركات المنتجة لزيت الطعام وبالتحديد شركات كانت ترغب في الخروج من المبادرة، وتم التوافق على استمرارها في المبادرة مع ضخ كميات كبيرة من الزيت في المنافذ لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.

استقرار الأسعار هدف رئيسي للحكومة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تحرص كل الحرص على استقرار الأسعار في الأسواق، وتعمل بشكل متواصل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

توقعات بانخفاض التضخم إلى 8% في النصف الثاني من 2026

وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى نحو 8% خلال النصف الثاني من عام 2026، موضحًا أن الشركات الخاصة ستكون أول المستفيدين من تراجع معدلات التضخم، لما لذلك من أثر مباشر في خفض الأعباء المالية وتكاليف الإنتاج.

الجريدة الرسمية