الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: اكتشافات بترولية جديدة يوميا والصحراء الغربية المفاجأة الكبرى

اكتشافات بترولية
اكتشافات بترولية
18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاكتشافات البترولية الجديدة تتوالى يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن هذه الاكتشافات تسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على المستوردات البترولية وخفض فاتورة الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز أمن الطاقة في مصر.

 

مسح سيزمي جديد في جنوب غرب مصر

وأضاف مدبولي أن وزارة البترول بدأت أعمال المسح السيزمي في منطقة جنوب غرب مصر، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة نحو اكتشاف آفاق جديدة واعدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
وأشار إلى أن الحكومة تُعوِّل كثيرًا على نتائج هذه الدراسات، التي من المتوقع أن تكشف عن احتياطيات جديدة تُسهم في تعزيز إنتاج مصر من الطاقة.

 

خطة طموحة للطاقة الجديدة والمتجددة

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تنفذ خطة طموحة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف توفير جزء من إنتاج الغاز والبترول لاستخدامه في صناعات أكثر تعقيدًا ذات قيمة مضافة عالية، بدلًا من توجيهه بالكامل إلى الاستهلاك الكهربائي.

وأكد مدبولي أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعم الصناعات الوطنية وتُقلل من الاعتماد على الخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدبولى رئيس الوزراء الاكتشافات البترولية الصحراء الغربية وزارة البترول مشروعات الطاقة الجديدة البترول

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

روسيا تندد بالضربات الأمريكية قبالة فنزويلا

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

مدبولي يزف بشرى سارة بشأن العملة الصعبة وإيرادات قناة السويس

فرنسا تخسر أمام أوغندا بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف أعمال البر في الحرم؟، اعرف أقوال العلماء

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها بكشف الأعداء والحاقدين

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

المزيد
الجريدة الرسمية