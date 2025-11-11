مدبولي: اكتشافات بترولية جديدة يوميا والصحراء الغربية المفاجأة الكبرى

18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاكتشافات البترولية الجديدة تتوالى يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن هذه الاكتشافات تسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على المستوردات البترولية وخفض فاتورة الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز أمن الطاقة في مصر.

مسح سيزمي جديد في جنوب غرب مصر

وأضاف مدبولي أن وزارة البترول بدأت أعمال المسح السيزمي في منطقة جنوب غرب مصر، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة نحو اكتشاف آفاق جديدة واعدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

وأشار إلى أن الحكومة تُعوِّل كثيرًا على نتائج هذه الدراسات، التي من المتوقع أن تكشف عن احتياطيات جديدة تُسهم في تعزيز إنتاج مصر من الطاقة.

خطة طموحة للطاقة الجديدة والمتجددة

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تنفذ خطة طموحة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف توفير جزء من إنتاج الغاز والبترول لاستخدامه في صناعات أكثر تعقيدًا ذات قيمة مضافة عالية، بدلًا من توجيهه بالكامل إلى الاستهلاك الكهربائي.

وأكد مدبولي أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعم الصناعات الوطنية وتُقلل من الاعتماد على الخارج.

