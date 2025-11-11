النيابة تحيل 13 متهمًا للمحاكمة بتهمة البلطجة في الإسماعيلية

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بإحالة 13 متهمًا للمحاكمة، والنظر في أمرهم، وذلك بتهمة البلطجة وفرض السيطرة علي المواطنين وترويعهم واستعراض القوة بمنطقة أبو عطوة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية.

مباحث شرطة الإسماعيلية تضبط عددا من العناصر الإجرامية

وكانت قد نجحت مباحث مركز شرطة الإسماعيلية من ضبط كل من " حمدي. ق" "إسماعيل. ق" "محمد.ا" حنان.ك" و"عمر.هـ" "إيهاب.ر" ومتهمين آخرين بحوزتهم زجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء وعصى خشبية، فيما أثبتت من خلال التحريات وتفريغ الكاميرات صحة الواقعة بسبب خلافات بينهم.

وتمكنت مباحث الإسماعيلية بقيادة اللواء "أحمد عليان" مدير إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية، من ضبط 9 أشخاص لقيامهم بأعمال الشغب والبلطجة بإحدي الشوارع الرئيسية، بنطاق منطقة أبو عطوة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، والعمل علي ضبط المتهمين الآخرين في الواقعة.

تحديد هوية المتهمين

وأمر مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم "محمد هشام" مفتش مباحث المركز والمقدم "أحمد جمال" رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، لتحديد هوية المتهمين ومواجهة أعمال البلطجة والخارجين عن القانون، وسرعة ضبط المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مأمورية لضبط المتهمين

فيما نجحت مأمورية مكبرة تضم كل من النقباء"محمود طارق"، "محمود جهاد القمحاوي"، "أحمد شطا"، معاونو مباحث مركز شرطة الإسماعيلية من ضبط المتهمين وضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة وعددًا من زجاجات المولوتوف.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتواصل مباحث الإسماعيلية، حملاتها الأمنية اليومية علي جميع مراكز ومدن وقري محافظة الإسماعيلية لفرض سيطرتها الأمنية ومكافحة أعمال الشغب والبلطجة ومداهمة أوكار المخدرات والأماكن المشبوهة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.