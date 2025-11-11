الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

النيابة تحيل 13 متهمًا للمحاكمة بتهمة البلطجة في الإسماعيلية

مجمع محاكم الإسماعيلية،
مجمع محاكم الإسماعيلية، فيتو
أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بإحالة 13 متهمًا للمحاكمة، والنظر في أمرهم، وذلك بتهمة البلطجة وفرض السيطرة علي المواطنين وترويعهم واستعراض القوة بمنطقة أبو عطوة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية.

إزالة 13 حالة تعدٍّ بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

أوقاف الإسماعيلية تعيد أتوبيسا دعويا للعمل بعد إهمال 16 عاما

 

مباحث شرطة الإسماعيلية تضبط عددا من العناصر الإجرامية 

وكانت قد نجحت مباحث مركز شرطة الإسماعيلية من ضبط كل من " حمدي. ق" "إسماعيل. ق" "محمد.ا" حنان.ك" و"عمر.هـ" "إيهاب.ر" ومتهمين آخرين بحوزتهم زجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء وعصى خشبية، فيما أثبتت من خلال التحريات وتفريغ الكاميرات صحة الواقعة بسبب خلافات بينهم.

وتمكنت مباحث الإسماعيلية بقيادة اللواء "أحمد عليان" مدير إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية، من ضبط 9 أشخاص لقيامهم بأعمال الشغب والبلطجة بإحدي الشوارع الرئيسية، بنطاق منطقة أبو عطوة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، والعمل علي ضبط المتهمين الآخرين في الواقعة. 

 

تحديد هوية المتهمين 

وأمر مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم "محمد هشام" مفتش مباحث المركز والمقدم "أحمد جمال" رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، لتحديد هوية المتهمين ومواجهة أعمال البلطجة والخارجين عن القانون، وسرعة ضبط المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

مأمورية لضبط المتهمين

فيما نجحت مأمورية مكبرة تضم كل من النقباء"محمود طارق"، "محمود جهاد القمحاوي"، "أحمد شطا"، معاونو مباحث مركز شرطة الإسماعيلية من ضبط المتهمين وضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة وعددًا من زجاجات المولوتوف. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتواصل مباحث الإسماعيلية، حملاتها الأمنية اليومية علي جميع مراكز ومدن وقري محافظة الإسماعيلية لفرض سيطرتها الأمنية ومكافحة أعمال الشغب والبلطجة ومداهمة أوكار المخدرات والأماكن المشبوهة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية.

الجريدة الرسمية