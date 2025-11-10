معامل الإسماعيلية تحصد المركز السادس على مستوى الجمهورية بمسابقة الأمان المعملي

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حصول إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية على المركز السادس بمشروع التوأمة بمسابقة الأمان الحيوي بين المحافظات.

وذلك خلال المؤتمر السنوى السابع لإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة، والذى تم إقامته تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والدكتور راضى حماد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.

مشاركة الإسماعيلية بمشروع التوأمة مع محافظات أخرى

وأوضحت الدكتورة ليالى عاطف مدير إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، أن المحافظة شاركت بمشروع التوأمة مع محافظات السويس وسوهاج،وكانت فكرة المشروع قائمة على عمل QR code لبيانات سلامة المواد التى يتم الإستعانة بها فى حالات الطوارئ بإستخدام شبكة الإنترنت أو بدون شبكة الإنترنت.

وتابعت، أنه تم تطبيق المشروع بكل معامل محافظة الإسماعيلية ومحافظة السويس وعدد ١٠ معامل مستشفيات بمحافظة سوهاج.

وعبَّرت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية عن تقديرها لجهود فريق العمل بإدارة المعامل في تطبيق معايير الأمان الحيوي ورفع كفاءة الأداء وجهودهم المخلصة في تحقيق هذا النجاح الذي يُضاف إلى إنجازات المحافظة في المجال الصحي.

وفى ختام المؤتمر، قامت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة بتسليم محمد أمين أحمد منسق الأمان المعملى بإدارة المعامل بمديرية الصحة بالإسماعيلية شهادة المركز السادس، وذلك بحضور الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة،الدكتورة ليالى عاطف مدير إدارة المعامل والدكتورة إيمان عرابى مدير المعمل المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.